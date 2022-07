Lebensart

Was ist für Sie ein typisch deutsches Kulturgut?

In Lederhosen aufs Oktoberfest gehen. Ohne Limit über die Autobahn rasen. Oder die große Brotvielfalt genießen. Was verbinden Sie am meisten mit typisch deutscher Kultur?

So vielseitig die deutsche Kultur ist, für einige Dinge ist das Land international besonders bekannt. Brot ist mit mehr als 3000 Sorten eines der kulinarischen Aushängeschilder. Gleiches gilt für Lederhosen in Sachen Mode. Nun möchten wir von Ihnen wissen, welches Kulturgut für Sie typisch deutsch ist.

Schreiben Sie uns! Als Dankeschön fürs Mitmachen verlosen wir ein Sweatshirt und einen Baumwollbeutel aus der DW "Uncensored Collection" für weltweite Meinungsfreiheit. Jedes Kleidungsstück der Kollektion sieht nicht nur gut aus und besteht aus 100% Biobaumwolle, sondern hat auch eine wichtige Botschaft: Meinungsfreiheit. Auf dem Etikett befinden sich Tipps, wie man gesperrte Medien weltweit empfangen kann.

Dieses Kulturgut ist für mich typisch deutsch: Deutsches Brot

Lederhosen

Die Autobahn

Deutsches Bier

Weihnachtsmärkte

Etwas anderes, nämlich… Einsendeschluss ist der 02.09.2022, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

