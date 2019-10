Was ist für Sie das Wichtigste am Münchner Oktoberfest?

So konnten auch Sie ein wenig am Münchener Oktoberfest teilhaben, auch wenn Sie vielleicht an einer ganz anderen Ecke der Welt leben. Viele von Ihnen haben diese Woche unter den fünf wichtigen Klassikern des Münchner Oktoberfest gewählt. Wir haben viele interessante Informationen erhalten. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!



Unter sämtlichen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost. Gewonnen hat José Martín Mendoza Granado aus Araure in Venezuela. Sein wichtigster Klassiker vom Münchner Oktoberfest ist das Dirndl.



Herzlichen Glückwunsch!