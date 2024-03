Was ist das Anthropozän?

Vor etwa 12.000 Jahren leitete das Ende der Eiszeit ein neues geologisches Zeitalter ein, das als Holozän bekannt ist. Das relativ warme und stabile Klima ließ die menschliche Kultur aufblühen. Das Holozän förderte die Entstehung der Landwirtschaft und den Aufstieg und Fall aller wichtigen Zivilisationen, Kulturen und technischen Entwicklungen.

Gleichzeitig veränderte der Mensch mit seinem Aufstieg durch Aktivitäten wie die Landwirtschaft seine Umwelt in einer Weise, wie es bisher keine andere Spezies getan hatte.

Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich jedoch einig, dass die Jahrhundertwende die letzten Momente des Holozäns markiert. Sie sagen, der Mensch habe seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Geologie, die Landschaft, die Ozeane und die Ökosysteme der Erde so tiefgreifend und schnell verändert hat, dass damit eine neue geologische Epoche angebrochen ist: das Anthropozän.

Anthropozän oder nicht?

Andere Experten stellen diese Behauptung in Frage. Forschende, die sich in der Anthropozän-Arbeitsgruppe (AWG) zusammengeschlossen haben, versuchten mehr als ein Jahrzehnt lang, die neue Epoche durch ein unabhängiges Expertengremium der International Union of Geological Sciences formalisieren zu lassen.

Landwirtschaft und Innovationen prägten das Holozän. Mittlerweile ist man sich uneinig, ob wir in einem neuen Zeitalter leben. Der Container Terminal in Frankfurt ist ein Teil des technologischen und logistischen Fortschritts. Bild: Michael Probst/AP Photo/picture alliance

Doch eine "große Mehrheit" des etwa 24-köpfigen Gremiums lehnte einen Vorschlag ab, der den Beginn des Anthropozäns um 1950 bestätigte, wie die New York Times am 5. März dieses Jahres berichtete. Der Vorschlag kann erst in einem Jahrzehnt wieder verhandelt werden.Einige Befürworter der Ausrufung einer neuen Epoche gehen davon aus, dass die Industrielle Revolution den Beginn des Anthropozäns markierte. Damals begann der Mensch, fossile Brennstoffe zu verbrennen und Treibhausgase wie Kohlendioxid auszustoßen.

Andere argumentieren, das Anthropozän haben in den 1950er Jahren begonnen, als der Einfluss der Menschheit auf den Planeten immer größer wurde. Atmosphärische Kernwaffentests in den 1950er und 1960er Jahren zum Beispiel verbreiteten eine Schicht von Plutonium-Isotopen, die eine Spitze in den Sedimenten verursachte - eine einzigartige radiologische Markierung, die die Menschheit hinterlassen hat.

Die Atombomben von Hiroshima (links) und Nagasaki (rechts), Atombomben hinterlassen radiologische Spuren Bild: WHA/United Archives International/imago

Was ist eine geologische Epoche?

Die Erdgeschichte ist in Abschnitte unterteilt, die als geologische Zeitskala bezeichnet werden und in der Erdkruste aufgezeichnet sind. Geologische Epochen wie die späte Kreidezeit, der mittlere Jura und das Holozän dauern in der Regel mehrere Millionen Jahre. Jede dieser Epochen hinterlässt deutliche Spuren in den Gesteinsschichten, einschließlich der mineralischen Zusammensetzung und der Fossilien, die die großen klimatischen Veränderungen widerspiegeln.

Befürworter der Ausrufung der neuen Epoche des Anthropozäns sind der Ansicht, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel, die Umweltverschmutzung, Atomtests und die industrielle Landwirtschaft jeweils geologische Spuren hinterlassen, die Millionen von Jahren andauern werden.

Der Begriff Anthropozän setzt sich aus den griechischen Begriffen für Mensch (anthropo) und jüngste Zeit (cene) zusammen und wurde im Jahr 2000 von dem niederländischen Atmosphärenchemiker Paul J. Crutzen und dem US-Biologen Eugene Stoermer in einem kurzen Artikel populär gemacht.

Welche Spuren hat der Mensch auf der Erde hinterlassen?

Das letzte Mal, dass sich so viel Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre befand, war vor drei Millionen Jahren. Die hohen CO2-Konzentrationen unserer Zeit führen zu einer Erwärmung des Planeten und zur Versauerung der Ozeane - so sauer wie heute waren die Meere seit Millionen von Jahren nicht mehr. Die industrielle Landwirtschaft und die Verstädterung haben die Landschaften verändert, und Düngemittel haben den Stickstoffgehalt in Böden und Gewässern in die Höhe getrieben.

Frühere Epochen wurden durch Ereignisse wie Meteoriteneinschläge, Verschiebungen der Kontinente und vulkanische Aktivitäten ausgelöst, die gewaltige Mengen CO2 in die Atmosphäre schleuderten. Sie hinterließen jeweils einzigartige Spuren und veränderten den Lauf des Lebens auf dem Planeten. Das Anthropozän wäre jedoch das erste Ereignis, das von einer einzelnen Art - dem Menschen - ausgelöst worden wäre.

Früher wurden Epochen durch natürliche Ereignisse wie Meteoriteneinschläge geprägt Bild: Igor Zhuravlov/Pond5/IMAGO

Obwohl der Vorschlag, das Anthropozän zu formalisieren, abgelehnt wurde, wird der Begriff bereits von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verwendet. Sie halten ihn für ein hilfreiches Konzept, um die von der Menschheit verursachten Umweltbedrohungen zu erklären.

Das Anthropozän ist mehr als ein geologischer Begriff - es ist ein Etikett, das den tiefgreifenden Einfluss des Menschen auf die Erde, ihre Ökosysteme und andere auf dem Planeten lebende Arten zum Ausdruck bringt. Der Begriff zeigt aber auch, dass die Menschheit die Macht hat, diesen Einfluss positiv zu gestalten.

Seit dem 16. Jahrhundert nimmt die Wissenschaft Abstand davon, den Menschen in den Mittelpunkt des Universums zu stellen. 1534 entdeckte Nikolaus Kopernikus, dass die Erde die Sonne umkreist, und Charles Darwins Evolutionstheorien zeigten, dass der Mensch keine einzigartige Stellung unter den Spezies hat.

Philosophen sagen, die neue Definition des Anthropozän versetze die Menschheit wieder in eine Position der Selbstbestimmung. Aber sie übertrage der menschlichen Spezies auch eine neue Verantwortung.

