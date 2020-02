Beim Spielen geht es in erster Linie um Vergnügen und Entspannung, es soll den Spielenden Spaß machen – wie beim Chase Tag: Fangenspielen für Erwachsene. Was mit einem Kinderspiel begonnen hat, ist inzwischen ein neuer Trendsport: Beim Chase Tag stehen sich Fänger und Gejagte gegenüber und verfolgen sich über einen halsbrecherischen Parcours und versuchen sich zu fangen. Erfunden wurde die Sportart 2011 in Großbritannien. Inzwischen gibt es Chase-Tag-Teams in vielen Ländern weltweit – und die treten in Meisterschaften gegeneinander an.

Jetzt möchten wir gern von Ihnen wissen: Was haben Sie in ihrer Kindheit gerne gespielt? Verstecken, Fangen oder vielleicht Ballspiele? Oder waren es eher Brettspiele wie Schach, Backgammon oder Monopoly? Es darf auch etwas ganz anderes sein. Verraten Sie es uns! Wir sind gespannt auf Ihre Antworten.

Mein Lieblingsspiel in der Kinderheit war...

