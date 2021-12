Was Google über dich weiß

Genau das zeigt die Künstlergruppe Laokoon mit dem online-Experiment "Made to Measure"! Das Ergebnis: beeindruckend beängstigend.







Skandal oder normal?

User werden im Netz heute in Echtzeit getrackt und ihre Daten in Sekundenbruchteilen an Werbetreibende verkauft, die mit passgenauen Anzeigen mehr Umsatz machen wollen.







Wenn Algorithmen entscheiden

Ob wir einen Kredit bekommen oder Boni bei der Krankenkasse, entscheiden zunehmend Algorithmen - und das auch auf Basis der Daten, die wir im Netz hinterlassen.







Machen Algorithmen radikal?

Sorgen Algorithmen bei YouTube, Twitter und Co für Filterblasen? Zwei neue Studien zeichnen ein differenziertes Bild.









Selbsttest: Made To Measure

Was hat ein Golden Retriever mit Datenschutz zu tun? Und was wissen Computer über einen Shift-Moderator? Roger Ditter wagt den Selbstversuch beim Online-Kunstprojekt "Made To Measure"





