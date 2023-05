DW Nachrichten

Was für eine Türkei will die jüngere Bevölkerung?

Rund 12 Prozent der Wahlberechtigten in der Türkei sind unter 25 Jahre alt. Etwa 8 Prozent der Wahlberechtigten geben zum allerersten Mal ihre Stimme ab; das allein sind 5,2 Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler. Was bewegt die jungen Menschen? DW hat sich in Istanbul umgehört.