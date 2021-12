Was bedeutet Glück?

Glück haben oder glücklich sein bedeutet für jeden etwas anderes. Für den einen ist ein lang ersehnter Urlaub Glück. Für eine andere ein erfüllender Job.

Aber auch kleine Momente können uns glücklich machen. Ein Lächeln oder eine freundliche Geste, zum Beispiel.

Was empfindet Ihr als Glück? Was macht Euch glücklich? Das würden wir gerne erfahren. Könnt Ihr diesen Glücksmoment in einem Foto einfangen? Dann schickt es uns! Wir zeigen die schönsten Glücksbilder in einer zukünftigen Folge von In good shape.

Und vielleicht gibt es auch eine Belohnung. Mit etwas Glück gewinnt Ihr ein kleines Überraschungspaket!

Ladet Euer Foto hier hoch!