Warum Wunderkinder keine Wunder

Ein Leben als Wunderkind bedeutet für die meisten eine Kindheit mit Drill und unter Druck. Kultur.21 fragt alte und neue Wunderkinder ebenso wie Experten und Eltern: Lohnt sich das alles? Kann jeder ein Wunderkind werden? Und was wurde aus sogenannten Wunderkindern in der Vergangenheit?

Der Stargeiger David Garrett schreibt in seiner jüngst erschienen Autobiografie, dass er nichts als Wunderkind nichts vermisst hat - und bis heute nichts bereut.

Und auch die Nachwuchstalente Laetitia Hahn und Maddox Marsollekkönnen sich ein Leben mit weniger Musik, weniger Üben gar nicht vorstellen.

Was sagen Experten wie der Begabungsforscher David Henry Feldman aus den USA, oder der Musikpsychologe Daniel Müllensiefen? Was aus den Wunderkindern der Musikgeschichte wurde, berichtet der Musikhistoriker Arne Stollberg.





Sendezeiten:

DW Deutsch



SA 11.03.2023 – 08:00 UTC

SA 11.03.2023 – 13:03 UTC

SO 12.03.2023 – 05:00 UTC

SO 12.03.2023 – 17:03 UTC

DO 16.03.2023 – 22:30 UTC



Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

SA 11.03.2023 – 13:03 UTC

SO 12.03.2023 – 05:00 UTC

SO 12.03.2023 – 17:03 UTC

DO 16.03.2023 – 22:30 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3