Warum steigen die Cholera-Fälle?

Weltweit steigt die Zahl der Cholera-Fälle, meldet die WHO. Sieben Länder sind besonders stark betroffen, viele davon liegen in Afrika. Dabei ist es eigentlich leicht, Cholera vorzubeugen und zu behandeln. Eigentlich.

Die Zahl der Cholera-Fälle im Jahr 2022 habe sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, heißt es in einem aktuellen Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 2021 verzeichnete die Organisation demnach rund 223.000 Cholera-Infektionen weltweit. Im Jahr darauf waren es mehr als 472.000 Fälle in 44 verschiedenen Ländern.

Nicht nur die Anzahl der Infektionen ist laut WHO-Bericht gestiegen, auch die Größe der Ausbrüche hat zugenommen. Sieben Länder meldeten im Jahr 2022 jeweils mehr als 10.000 Cholera-Fälle: Syrien, Afghanistan, Kamerun, Malawi, Nigeria, Somalia und die demokratische Republik Kongo.

Allerdings liegen auch die Zahlen von 2022 noch deutlich unter den Cholera-Fällen von 2017 oder 2019. Trotzdem, die Tendenz ist laut WHO auch für das Jahr 2023 steigend.

Bakterium Vibrio cholerae verseucht Wasser

"Eigentlich ist die Krankheit Cholera sehr gut in den Griff zu kriegen", sagt Daniel Unterweger, Mikrobiologe an der Universität Kiel und am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön. Denn das Cholera-Bakterium Vibrio cholerae schwirrt nicht durch die Luft und infiziert Menschen über die Atemwege, wie es Viren wie Influenza oder SARS können. Vibrio Cholerae wird oral - also über den Mund - aufgenommen. Das passiert meistens über mit den Bakterien verunreinigtes Trinkwasser.

So gelangen die Bakterien in den menschlichen Körper, wo sie oft unbemerkt bleiben und der infizierten Person keine Symptome bescheren. Diese scheidet die Bakterien dennoch aus und infiziert damit potenziell weitere Menschen. Cholera kann allerdings auch zu schweren Durchfällen bis hin zum Tod führen.

Doch dazu müsste es in vielen Fällen erst gar nicht kommen, denn "die Cholera-Erkrankung ist sehr gut zu behandeln", sagt Unterweger. Infizierte können mit einer Flüssigkeit, die Salze und Zucker enthält, und intravenös oder oral verabreicht wird in den meisten Fällen erfolgreich behandelt werden.

Es gibt auch Impfungen, die oral verabreicht werden und zumindest ein paar Jahre lang einen guten Schutz bieten. Dennoch sterben nach Schätzungen der WHO jedes Jahr zwischen 21.000 und 143.000 Menschen an der bakteriellen Infektion. Denn Cholera mag leicht zu verhindern und zu behandeln sein, allerdings nur dann, wenn die Umstände es zulassen.

Cholera durch Krieg, Katastrophen und Flucht

"An Cholera erkrankt man dadurch, dass man die Cholera-Bakterien oral aufnimmt. Das heißt, es müssen zwei Faktoren gegeben sein: Zum einen muss das Bakterium in der Umwelt vorhanden sein, beispielsweise in einem Fluss. Und zum anderen muss der Mensch mit dem Fluss in Kontakt kommen, indem er beispielsweise Wasser aus dem Fluss trinkt", erklärt Unterweger.

Sauberes Trinkwasser ist die wichtigste Voraussetzung, um Cholera-Erkrankungen vorzubeugen. Naturkatastrophen wie die Fluten in Libyen oder wie das Erdbeben in Marokko zerstören jedoch die Wasserinfrastruktur und erhöhen das Risiko, das mit Fäkalien verunreinigtes Abwasser ins Trinkwasser gerät - und damit auch das Cholera-Bakterium.

Kriege können einen ähnlich zerstörerischen Effekt haben und den Menschen nicht nur den Zugang zu sauberem Trinkwasser verwehren, sondern auch eine rechtzeitige Behandlung der Cholera-Erkrankung unmöglich machen.

Klimakrise hat Effekt auf Cholera

Die Klimakrise ist gleich ein zweifacher Treiber für die Verbreitung des Bakteriums, erklärt der Mikrobiologe Unterweger. "Je wärmer Gewässer werden, desto stärker vermehren sich die Cholera-Bakterien." Das erhöhe auch das Risiko für Infektionen.

Außerdem trägt das sich aufheizende Klima dazu bei, dass immer mehr Menschen ihre Lebensräume verlassen, weil Dürren oder andere Extremwetterlagen sie zur Migration zwingen. "Diese Menschen gelangen dann leicht an Orte ohne ausreichende lokale Hygieneinfrastruktur und infizieren sich dort", sagt Unterweger. Auch die WHO schreibt in ihrem Bericht, dass Flüchtlingscamps besonders anfällig für Cholera-Ausbrüche sind.

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie hätten auch die Cholera-Fälle in den letzten Jahren in Schach gehalten, heißt es im WHO-Report über die vergleichsweise niedrigen Zahlen seit 2019.

Wie sich die globale Cholera-Situation in den kommenden Jahren entwickeln wird, darüber kann Unterweger nur spekulieren. Die WHO möchte der Infektion bis 2030 den Garaus gemacht haben. Die Klimakrise und dadurch häufiger auftretende Extremwetterereignisse, die wiederum Infrastruktur zerstören und Menschen zur Flucht zwingen, lassen Unterweger jedoch vermuten, dass wir Cholera nicht so schnell loswerden.