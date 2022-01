Warum sich in manchen Kirchen Hitler-Abbildungen befinden

Keplerstadt Weil der Stadt, so der offizielle Name, liegt im Südwesten Deutschlands und zählt fast 20.000 Einwohner. Die nächstliegende größere und bekanntere Stadt ist Stuttgart. Unweit des Kepler-Museums, gewidmet dem berühmten deutschen Astronom und Mathematiker, befindet sich die katholische Stadtkirche St. Peter und Paul. Seit elf Jahren heißt dort Pfarrer Anton Gruber Gläubige und Interessierte willkommen: "Wir haben ganz viele Besucher, unsere Kirche liegt am Würmtal-Radweg, das ist praktisch. Manche wissen, dass es das Fenster gibt, andere schauen es sich zum ersten Mal an und sagen: Ach ja, die Züge von Hitler sind erkennbar. Die Mehrheit zeigt sich interessiert, nicht mehr und nicht weniger", so der Geistliche.

Hitler als Personifizierung des Bösen

Das erwähnte Fenster stammt aus dem Jahr 1939/40 und befindet sich auf der rechte Seite der Kirche hinter dem Taufstein. Es ist Teil eines größeren Glasfensters, das aus neun Tafeln besteht und Szenen aus dem Leben Jesu darstellt. Ganz oben rechts wird die Versuchung thematisiert, bei der der Teufel die Glaubensfestigkeit von Jesus auf die Probe stellt. Der Künstler JoKarl Huber hat in dieser Szene dem Teufel, der ein gelbes Kleid trägt, klar die Gesichtszüge Hitlers verliehen. Die Farbe Gelb steht für Neid und Besitz.

Auf die Darstellung des Diktators als Personifizierung des Bösen reagieren die meisten Besucher interessiert und pragmatisch, sagt Pfarrer Gruber: "Die Mehrheit kann das gut einschätzen und verstehen." Ein konkreter Kommentar des Künstlers zu seinem Werk liegt allerdings nicht vor - man kann also nur vermuten, dass er Hitler als Versucher und Teufel seiner Zeit darstellen wollte. Das Werk ist 1939 entstanden, auf dem Höhepunkt des NS-Regimes.

Nazi-Werke im Museum: Ausstellung "Artige Kunst" "Bodybuilding-Idealität" statt Realität Arno Breker war der Lieblingskünstler von Adolf Hitler. In der Wanderausstellung "Artige Kunst" begegnen sich die Skulptur "Zehnkämpfer" und das Gemälde "Ruhrrevier" von Conrad Felixmüller, das die Nazis 1937 als "entartet" diffamierten. Anders als die "Bodybuilding-Idealität" - wie der Kunsthistoriker Max Imdahl Brekers Skulpturen bezeichnete - zeigt es ausgemergelte Arbeiter im Ruhrgebiet.

Nazi-Werke im Museum: Ausstellung "Artige Kunst" Heile Welt versus KZ-Elend Ein kleiner Junge läuft an Leichen vorbei, die achtlos am Straßenrand abgelegt wurden. Das Foto entstand 1945, kurz nach der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen durch die Amerikaner. Daneben hängt das Nazi-Propaganda-Plakat "Gesunde Eltern - Gesunde Kinder" und das "Familienbild" von Hans Schmidt-Wiedenbrück. Es zeigt eine Familie mit blonden Kindern, das Idealbild der Nazis.

Nazi-Werke im Museum: Ausstellung "Artige Kunst" Falsche Idylle Gemälde wie "Arbeitsmaiden, vom Felde heimkehrend" von Leopold Schmutzler, "Pflügen" von Paul Junghanns und "Bauernmahl" von Herman Otto Hoyer zeigen die verlogene Bildsprache der Nationalsozialisten, die nichts mit der Realität der Zeit zu tun hatten. Das "ehrliche" Landleben zählte zu den Hauptmotiven der Nationalsozialisten. Die vorindustrielle Agrargesellschaft wurde dabei überhöht.

Nazi-Werke im Museum: Ausstellung "Artige Kunst" Kämpfen auf hoher See "Im Kampfgebiet des Atlantiks" nannte Claus Bergen dieses Gemälde. Die Wellen türmen sich meterhoch, das Marineschiff kämpft sich durch die Gischt geradewegs in den erleuchteten Himmel. Die Wolken unterstreichen Dramatik und Romantik des Szenarios. Die Botschaft ist klar: Das Meer ist kein Kampfgebiet, sondern ein großer Abenteuerspielplatz für Helden.

Nazi-Werke im Museum: Ausstellung "Artige Kunst" Krisenfreie Kunst Stilistisch liegt die Kunst des Nazi-Regimes weit hinter den Strömungen der Zeit zurück. Während Künstler der Moderne das Gemälde als Abbild der Realität hinterfragen, greifen Künstler wie Hermann Otto Hoyer auf einen plumpen und verfälschenden Realismus zurück. Das "Bauernmahl" malte Hoyer 1935, es zeigt ein Lieblingsmotiv der Nazis: die deutsche Familie.

Nazi-Werke im Museum: Ausstellung "Artige Kunst" Geschönte Kindheit Das Foto "Captured Boy Soldier" von John Florea (l.) und das Gemälde "Der Urlauber (Auf Heimaturlaub)" von Paul-Mathias Padua hängen nebeneinander. Den Soldaten als Urlauber zu bezeichnen, ist purer Hohn. Die Kinder kleben dem Vater an den Lippen, während er - in Uniform - wahrscheinlich vom Krieg erzählt. Die Realität sah anders aus, wie das Foto des verzweifelten gefangenen Soldatenjungen zeigt. Autorin/Autor: Sabine Oelze



Ein solches Bildnis könne nur interpretiert werden, wenn die Hintergründe, Biografien und Umstände der damaligen Zeit bekannt sind, sagt Anton Gruber. "Der Künstler, JoKarl Huber, wurde mit Berufsverbot belegt und 1936 von den Nationalsozialisten als einer, der angeblich entartete Kunst gemacht haben soll, abgestempelt. Asyl hat er in der Kirche beim damaligen Pfarrer August Uhl gefunden, der ihn mit der Renovierung beauftragt hat", erzählt Gruber. Auch Pfarrer August Uhl hatte sich in seinen Predigen offen gegen das NS-Regime positioniert, weswegen ihn die Gestapo oft zuhause aufgesucht haben soll.

Umstrittene Kunstwerke und ihre Entstehungsgeschichten

Für den Historiker und Autor Michael Kuderna gibt es keinen Zweifel, dass "das Kirchenfenster ein eindeutiges und mutiges Statement gegen den Nationalsozialismus und dessen Führer darstellt".

Michael Kudernas Buch ist 2021 erschienen

In seinem neuesten Buch "Grenzüberschreitungen: Ein deutsch-französischer Architekt, sein Meisterwerk und Hitler-Bilder in Kirchen" (erschienen im Geistkirch Verlag) beschreibt der Autor die Geschichte einer Kirche im französischen Vasperviller und setzt sich auch mit Hitler-Abbildungen in anderen Kirchen auseinander. "Im Zuge meiner Recherche habe ich fünf sogenannte Hitler-Abbildungen, die vor 1945 entstanden sind, gefunden und neun, die auf nach 1945 datieren. Jedes einzelne der frühen Bilder ist schwierig nachzuweisen, wir haben da meist keine 100-prozentige Sicherheit, dass dort jeweils Hitler abgebildet wurde.

Die Darstellung Hitlers in Kirchen nach dem Krieg war nicht mehr so problematisch wie die vor 1945, wo man Repressalien zu befürchten hatte", sagt Michael Kuderna. Bei den Bildern nach 1945 sei es relativ klar, dass Hitler dargestellt werden sollte - meistens als Folterknecht oder als Bösewicht, der schon in der Hölle schmort. "Mit zunehmendem Zeitabstand zum Krieg und zur Diktatur veränderte sich auch das Bild. Hitler wurde zunehmend auch in andere Bezüge gestellt und distanzierter behandelt, bis hin zur Karikatur."

Hitler als Götze: Detail eines Glasfensters in der Kirche "Sainte Thérèse" im französischen Vasperviller

Seine Recherche begann Michael Kuderna vor 20 Jahren, als er die Kirche in Vasperviller besuchte. Das Bildnis Hitlers dort entstand - im Gegensatz zu dem in der Kirche in Weil der Stadt - nach 1945. Es stellt eine biblische Geschichte aus dem alten Testament dar: Rahel, die Tochter Labans, stiehlt die Hausgötzen ihres Vaters. Einem der Götzenbilder verlieh die Künstlerin Gabriele Kütemeyer das Gesicht Hitlers. "Der Vater der Künstlerin war ein entschiedener Nazigegner, er war zeitweise in Berlin in Gestapo-Haft. Von ihm hat sie öfters gehört, die Deutschen seien den falschen Idolen nachgelaufen. Das hat sie auf die Idee gebracht, diese Verbindung in dem Bild zu suchen."

Michael Kuderna hat insgesamt 14 Abbildungen gefunden, auf denen nachweislich Hitler dargestellt wird. Eine davon, auf der Hitler und Hindenburg gemeinsam zu sehen sind, wurde nach 1945 entfernt. "Die aktive Auseinandersetzung mit diesen Abbildungen hat spät eingesetzt. Man hat nach dem Krieg nicht gern über diese Dinge geredet, und zwar von allen Seiten. Man fühlte sich peinlich berührt, wenn man mit Hitler in den bildlichen Kontakt treten musste. Und das hat dazu geführt, dass diese Abbildungen zum Teil verschämt versteckt oder eben sofort angegriffen wurden", sagt Kuderna.

Schwierige Aufarbeitung

Der Historiker erwähnt einen Fall in München: "Da hat ein Maler Hitler als eine Art Folterknecht dargestellt. Kurz darauf wurde das Bildnis mit Tinte bespritzt. Seitdem ist es durch ein Gitter abgetrennt - damit wurde es praktisch der Diskussion und Auseinandersetzung entzogen. Der gleiche Maler hat in Landshut ein viel bekannteres Bild geschaffen: ein Fenster, auf dem Hitler, Goebbels und Göring vorkommen, die den Heiligen Kastulus foltern. Und auch hier gab es über Jahre hinweg Auseinandersetzungen", so Kuderna.

Nach dem Krieg hätten die Amerikaner zunächst die Entfernung des Bildes gefordert. Als sie dann erfahren hätten, dass dieser Maler in den letzten Wochen des Krieges noch ein Widerstandskämpfer war, hätten sie die Sache plötzlich ganz anders gesehen. "Derartige Erfahrungen sprechen eigentlich dafür, dass man solche Bilder nicht verschwinden lassen sollte, sondern dass man sich anhand von ihnen mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Auch wenn es schwierig ist, weil da noch sehr viel Unverarbeitetes ist. Bis heute."

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Entartete Kunst Als "entartete Kunst" bezeichneten Adolf Hitler und die Nationalsozialisten Kunstwerke der Moderne, deren Stil, Künstler oder Sujet ihnen nicht genehm waren. Die Nazis beschlagnahmten solche Kunstwerke ab 1937 aus deutschen Kunstmuseen. In einer Wanderausstellung wurde "entartete Kunst" vor Publikum an den Pranger gestellt. Hier besichtigen Goebbels und Hitler die Original­ausstellung in München.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Hitler und die Kunst Hitler mochte die Romantik sowie Malerei des 19. Jahrhunderts, bevorzugt ländliche Idyllen. In seiner Privatsammlung fanden sich z.B. Werke von Cranach, Tintoretto und Bordone. Hitler wollte sich in seinem Ruhestand - analog zu seinen Vorbildern Ludwig I. von Bayern und Friedrich dem Großen - selbst einer Kunstsammlung widmen. Sie sollte in Linz an der Donau im "Führermuseum" gezeigt werden.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Die Enteignungen Die Nationalsozialisten waren nicht die Ersten, die Avantgarde-Künstler verfemten, aber sie gingen einen Schritt weiter, indem sie ihre Werke aus den Kunsthäusern verbannten. Über 20.000 Werke ließen die Machthaber 1937 aus 101 staatlichen deutschen Museen abtransportieren. Alles, was den Nazis als nicht erbaulich für das deutsche Volk erschien, wurde abtransportiert.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Hitlers Nationalstil Abstrakte Kunst hatte in Hitlers “Nationalstil” nichts verloren. Das machte auch die “Große Deutsche Kunstausstellung” klar, die am 18.7.1937 in München die traditionellen Landschafts-, Historien- und Aktmalereien u.a von Fritz Erler, Hermann Gradl oder Franz Xaver Stahl zur Schau stellte. Je näher das Sujet der realen Vorlage kam, umso schöner war sie in den Augen des Führers.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Was als entartet galt Sogar unter seinen Untergebenen herrschte große Unsicherheit darüber, welche Künstler Hitler akzeptierte. Klarheit brachten die Große Deutsche Kunstausstellung 1937 und die zeitgleiche Ausstellung "Entartete Kunst" in den Münchner Hofgarten-Arkaden. Verfemt wurden Kunstschaffende der Moderne, darunter Max Beckmann, Otto Dix, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Ernst Ludwig Kirchner und Max Pechstein.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Entartete Kunst auf Tournee Die Ausstellung "Entartete Kunst" zeigte 650 konfiszierte Kunstwerke aus 32 deutschen Museen. Sie setzte die Exponate mit Zeichnungen von geistig Behinderten gleich und kombinierte sie mit Fotos verkrüppelter Menschen, die bei den Besuchern Abscheu und Beklemmungen erregen sollten. Über zwei Millionen Besucher sahen die Schau, die in verschiedenen Städten gezeigt wurde.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Rechtsgrundlagen Das "Gesetz über Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst" vom 31.5.1938 legalisierte rückwirkend den entschädigungslosen Einzug der Kunstwerke. Nach Kriegsende behielt das Gesetz seine Gültigkeit, es habe lediglich Staatsbesitz umverteilt, beschieden die Alliierten. Werke, die Nazis als "entartete Kunst" aus den Museen trugen, können im Gegensatz zu Raubkunst bis heute frei gehandelt werden.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Handel mit "entarteter Kunst" Die beschlagnahmten Werke kamen in Depots in Berlin und ins Schloss Schönhausen. Viele Verkäufe enteigneter Werke wurden durch die vier Kunsthändler Hitlers, Bernhard A. Böhmer, Karl Buchholz, Hildebrand Gurlitt und Ferdinand Möller, durchgeführt. Ein Bestand an ca. 5000 nicht verkauften Kunstwerken wurde am 20.3.1939 von der Berliner Feuerwehr in einer als Übung bezeichneten Aktion verbrannt.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Drehscheibe Schweiz 125 Werke waren für eine Versteigerung in der Schweiz vorgesehen. Eine von Hermann Göring und anderen eingesetzte Kommission zur Verwertung der Produkte entarteter Kunst schätzte die Mindestgebote und wählte schließlich die Galerie Fischer in Luzern für die Auktion aus. Diese Auktion fand am 30.6.1939 statt und fand großes Interesse in der ganzen Welt.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Viel “entartete Kunst” bei Gurlitt Über 21.000 Werke "entarteter Kunst" waren beschlagnahmt worden. Über die Anzahl, die seitdem verwertet worden sind, herrscht bis heute Uneinigkeit. Je nach Quelle ist die Rede von 6000 bis 10.000 veräußerten Werken. Anderes wurde vernichtet oder verschwand. Hunderte verschollen geglaubter Werke sind in Cornelius Gurlitts Sammlung wieder aufgetaucht. Und haben die Diskussion neu entfacht. Autorin/Autor: Julia Hitz



Eine offene und transparente Auseinandersetzung mit solchen Abbildungen wünscht sich auch Pfarrer Anton Gruber. "Die Bilder, die während der NS-Zeit entstanden sind, sind ein Zeugnis der Zeitgeschichte. Warum soll ich Adolf Hitler nicht in der Kirche haben? Das sollte man als ein künstlerisches Darstellungsprinzip sehen. Als Pfarrer ist mir ganz wichtig, dass Kirche immer eine lebendige Kirche ist, in der Kunstwerke aus allen Zeiten vorhanden sein sollten. Also nicht nur ein Museum, das rückwärtsgewandt ist. In meiner Kirche etwa finden sich Dinge von 1500, 1750, von 1939/40, aber auch Kunstwerke von 2020."

Eine solche neuere Abbildung von Hitler steht seit 2018 in der Kirche von Anton Gruber. Auf der Rückseite der Flügel vom Dreikönigsaltar ist Jesus Christus als Narr dargestellt, hinter ihm eine Narrenschar von weniger bekannten und bekannten Gesichtern - darunter Donald Trump als Obernarr und weiter hinten Hitler. Der Künstler Dieter Groß bewegt sich hier zwischen Erzählung, Illustration und Cartoon. "Das Bild sollte man sicherlich nicht relativieren. Es stellt sich die Frage: Wie kann ich Hitler neben all den anderen zu einem einfachen Narren unter vielen machen? Für mich als Pfarrer ist es wichtig, dass die Menschen das Bild anschauen und sich ihre Gedanken machen. Im Prinzip geht es ja darum, ihnen einen Denkanstoß zu geben: Wo würde ich auf dem Bild in der Menge der Narren stehen? Wie viel und welcher Narr steckt in mir?"

Von Donald Trump bis Hitler: Die Narren ihrer Zeit

Für Michael Kuderna ist diese Hitler-Darstellung die Seltsamste, die er während seiner gesamten Recherche gesehen hat. "Das ist zwar witzig und schön, aber da muss man als Betrachter schon überlegen. Das beschäftigt mich innerlich bis heute: Ob das wirklich noch legitim ist und ob eine derartige Darstellung Hitler nicht letztlich stark verharmlost", fragt sich Kuderna. Pfarrer Gruber überlässt die Interpretation und Auseinandersetzung den Kirchenbesuchern.