Made in Germany

Warum schwimmende Windparks effizienter sind

Eine kleine Änderung könnte Offshore-Windkraftanalgen revolutionieren: schwimmende Windparks. Bisher konnten Windräder nur in seichten Gewässern gebaut werden. Aber der stärkste Wind weht in Tiefseeregionen. Sind also schwebende Windräder die Lösung?