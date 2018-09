Warum Mäuse ihre Babys mit der besten Freundin großziehen

Minenspürratten in Afrika

Systematische Suche

Die Ratten lernen, ein Feld systematisch zu durchsuchen. Dazu sind sie an einer Art Geschirr befestigt. Zwei Trainer stehen an jeweils einem Ende der Stange, und die Ratte arbeitet sich in geraden Linien langsam von der einen Seite zur anderen vor. Während der Übungsphase lernt die Ratte zunächst, reines TNT in einem Metall-Tee-Ei zu erschnüffeln.