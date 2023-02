Warum ist Rammstein so kontrovers?

Wir zeigen, wie Rammstein wirklich tickt.

Diese deutsche Band ist ein Gesamtkunstwerk und hat eine einzigartige Erfolgsgeschichte: Rammstein! Seit 1995 erhitzen die Ostberliner Schockrocker, die alle in der DDR aufgewachsen sind, die Gemüter und sind damit enorm populär. Ihre Musik: brachial, ihre Ästhetik: martialisch, ihre Konzerte: eine bombastische Show aus Feuerwerk und provokanten Bildern. Weltweit hat Rammstein mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft - und das mit deutschen Songtexten! Auch ihre aktuelle Europa-Tournee 2023 ist überwiegend ausverkauft. Was steckt hinter dem Phänomen Rammstein?

