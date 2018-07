Warum gilt Freitag, der 13. als Unglückstag?

Mythos Freitag, der 13.

Der 13. Stock

Über eines ist man sich in den USA bis heute einig: Die 13. Etage macht Angst. Daher nennt man sie häufig einfach 14. Etage oder "M", wie den 13. Buchstaben des Alphabets. In vielen Geschichten der Pop-Kultur hält die fehlende 13. Etage für etwas Geheimes her: In einer "Superman"-Episode von 1975 ist der 13. Stock dafür da, um Touristen-Aliens auf die Erde zu beamen.