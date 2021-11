Warum gibt die DW ihre Programmzeiten in UTC an?

Wie die meisten internationalen Stationen, die Radio- oder Fernsehprogramme für das Ausland ausstrahlen, gibt die Deutsche Welle die Sendezeiten in UTC (auch GMT oder Weltzeit genannt) an. UTC (Universal Time Coordinated), GMT (Greenwich Mean Time) und Weltzeit bezeichnen dasselbe, nämlich eine weltweit benutzte Standardzeit, an der sich alle orientieren.

Unter dem unten angegebenen Link finden Sie Informationen zu den Zeitzonen der Welt und eine Weltzeittabelle, der Sie entnehmen können, wie viel Zeit Sie von UTC/GMT/Weltzeit addieren oder subtrahieren müssen, um zu wissen, um wie viel Uhr Ortszeit Sie uns empfangen können.

