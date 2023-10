Warum (fast) alle Taylor Swift lieben

Es lässt sich kaum leugnen: Taylor Swift ist derzeit der erfolgreichste Popstar der Welt, sowohl kulturell als auch wirtschaftlich ein absolutes Kraftpaket. Mit ihren Erfolgen knackt sie einen Rekord nach dem anderen: mehr Nummer-eins-Alben in den US-Billboard-Charts als jede andere Frau in der Geschichte; ihr zehntes Album "Midnights" war in Großbritannien die meistverkaufte Vinylplatte des Jahrhunderts; im laufenden Jahr ist sie die am häufigsten gestreamte Künstlerin auf Spotify.

Ihre aktuelle "Eras"-Welttournee ist auf dem besten Weg, die umsatzstärkste Tour in der Geschichte zu werden, der Fan-Ansturm stellte mancherorts bereits den öffentlichen Nahverkehr vor Probleme. Am Freitag (13. Oktober 2023) startet weltweit der Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour" in den Kinos. In den USA hat der Film mit Vorverkäufen jenseits der 100-Millionen-Dollar-Marke geschafft, was Swift eben immer schafft: einen Rekord aufstellen.

Analysen zum Erfolg von Taylor Swift

Die Analysen und Erklärungsversuche zum Erfolgsphänomen Swift sind zahlreich. Experten aus der Wirtschaft, Linguistik, Psychologie, den Neurowissenschaften oder dem Musikmanagement haben sich daran versucht, Universitäten in den USA und Australien veranstalteten sogar Konferenzen zum Thema. Ein Wikipedia-Artikel beschäftigt sich ausschließlich mit dem "Kulturellen Einfluss von Taylor Swift".

Aber ausgerechnet Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind skeptisch und können den Hype überhaupt nicht nachvollziehen? Sie haben Lieder von Taylor Swift gehört und fühlen rein gar nicht das, was andere fühlen? Tja, da bringen dann auch die überzeugendsten Analysen und Kritiken nichts.

Auszeichnungen sammelt Taylor Swift wie andere Leute Briefmarken. Hier präsentiert sie einen MTV Music Awards Bild: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

"Swifties" überall

Um es ganz offen zu sagen: Die Autorin dieses Textes gehört zu Ihnen. Aber weil irgendwas dran sein muss am Phänomen Taylor Swift und man ja nicht zu ignorant sein will, habe ich mich umgehört - und zwar dort, wo ich mich musikalisch zu Hause fühle und nicht unbedingt mit vielen "Swifties" gerechnet hatte: in der Facebook-Fangruppe der britischen Band Idles.

Und siehe da: Unter den Fans des schrillen, linken Punks gibt es überraschend viele Anhänger von Taylor Swifts glänzender Popmusik. Eine "Swiftie" (wie die Fans von Taylor Swift genannt werden), die 25-jährige Amy Duhig aus dem Vereinigten Königreich, findet, die Musikerin fange "die Mädchenzeit wunderbar ein. Sie ist sehr gut darin, Gefühle in Worte zu fassen und in Metaphern zu schreiben, mit denen die Leute etwas anfangen können."

Melanie Horn aus Kanada äußert sich ähnlich beeindruckt: "Sie weiß wirklich, wie man einen Moment einfängt, und sie kann bei mir Erinnerungen wachrufen wie kein anderer Künstler. Ich bin in meinen Dreißigern, aber ich kann mich hinsetzen und mir einen Song anhören, den sie als Teenager geschrieben hat, und ich fühle mich wieder in die Highschool zurückversetzt." Swift werde als Stimme einer ganzen Generation von Frauen in die Geschichte eingehen, glaubt sie.

Taylor Swift kommt in allen Generationen gut an und feiert hier mit Mick Jagger Bild: Barry Brecheisen/Invision/AP/picture alliance

Nicht nur junge Frauen sind Fans

Aber auch andere finden sich in Swifts Musik wieder. Ein deutscher Fan, die 45-jährige Kathy Kossatz, schätzt die Intimität der Songs. "Wenn man Taylor zuhört, hat man das Gefühl, dass sie allein mit einem in einem Raum ist. Es fühlt sich nah an und ist gleichzeitig eingängige Popmusik."

Auf die Frage, warum Swift wohl so erfolgreich ist, antwortet Kathy Kossatz: "Ihre Musik verbindet sich mit den unterschiedlichsten Menschen. Mainstream-Pop-Fans lieben ihre Zugänglichkeit und Eingängigkeit, Teenager fühlen sich gehört, Musik-Nerds und Kritiker erkennen ihr Talent an und selbst Indie-/Punkrock-Fans wie ich können nicht widerstehen." Ihre Themen seien universell "Es geht um Beziehungen, einige Songs sind ein bisschen gesellschaftskritisch, aber nicht zu sehr, und doch fühlt es sich immer ehrlich an."

Diese Anziehungskraft spiegelt sich auch in Reaktionen von Leuten wie David van der Burg wider, einem 56-jährigen Briten, der sich "immer als Punk identifizieren wird" und sagt: "Ich finde es toll, dass so viele ihrer Songs eine Geschichte erzählen und dies innerhalb der Grenzen eines kurzen Popsongs tun." Taylor Swift besitze die Gabe, sich immer wieder neu zu erfinden.

Nicht mal Regen kann es mit Taylor Swift aufnehmen Bild: Maxppp/dpa/picture-alliance

Bewunderung für Selbstbehauptung

Van der Burg hebt auch einen nicht-musikalischen Aspekt von Swifts Anziehungskraft hervor: ihre Selbstbehauptung als Künstlerin. Das sehen auch andere Swifties so. 2017 setzte sie sich mit einer Klage gegen die sexuelle Belästigung eines Radiomoderators zur Wehr. Jo Shepherd ist erst dadurch zum Fan geworden: "(Der) Wendepunkt für mich war der Gerichtsfall, wo sie sehr ruhig und intellektuell die Aussage des Kerls, der seine Hand unter ihren Rock gesteckt hatte, auseinander nahm. Sie war so unglaublich, und dabei noch relativ jung."

Die Kombination aus Anziehungskraft, Selbstvertrauen und Experimentierfreude dürfte der Attraktion von Taylor Swift, der nicht mal Punks widerstehen können, noch ein langes Leben bescheren.

Adaption aus dem Englischen: Torsten Landsberg