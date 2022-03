Warum Extremsportler ihr Leben riskieren

Gefährlich wird es, wenn aus der Suche nach dem ‘Kitzel’ eine Sucht nach Rausch wird. Extremsportler und Extremsportlerinnen begeben sich immer wieder absichtlich in die sogenannte Randzone des Lebens. Sie sind nicht lebensmüde, im Gegenteil: sie stellen sich der Todesangst, um daraus gestärkt hervorzugehen. Sie lieben den Kick und suchen den Flow - intensive positive Gefühlszustände, in denen sich die Zeit dehnt und das Glück in Form von Hormonen den Körper flutet. Doch der Preis ist hoch, insbesondere bei der Extremsportart Basejumping. Hier endet einer von 60 Sprüngen im Tod. Mit einem Spezial-Anzug, dem Wingsuit mit eingenähten Tragflächen, stürzen sich die Basejumper kopfüber von Felsklippen und rauschen im freien Flug an Berghängen entlang gen Tal. Auch der 32-jährige Maximilian Werndl gehörte jahrelang zur Community. Sechs gute Freunde sind durch den Sport ums Leben gekommen. Werndl stieg aus, um sein eigenes Leben zu retten. Auch die Schweizerin Geraldine Fasnacht stürzt sich mit dem Wingsuit die Berge hinab. Die 39-jährige Profi-Sportlerin tut das seit 20 Jahren - unfallfrei. Ihr Mann Simon Wandeler ist ebenfalls Basejumper. Mittlerweile sind sie Eltern eines kleinen Sohnes. Der bleibt bei Oma, wenn seine Eltern gemeinsam einen Sprung vom Hausberg in Verbier machen. Fasnacht sagt, sie gehe nie ein unkalkulierbares Risiko ein. Der Franzose Jean-Yves Blondeau hat auch immer vom Fliegen geträumt. Aber er lebt seinen Traum anders aus: "Ich fliege auf der Straße." Als Rollerman schießt er bäuchlings die Alpenpässe hinunter, auf Gummirollen mit einer Carbonrüstung, die er selbst entworfen hat.