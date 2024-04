In der nordischen Mythologie ist die Weltesche das Zentrum der Welt. Sie verbindet die drei Ebenen Himmel, Erde und Unterwelt. Sie beherbergt in ihrer Krone das Göttergeschlecht der Asen und an ihren Wurzeln Drachen und Schlangen. Sie ist immergrün und befindet sich in einem ständigen Kreislauf von Leben und Tod. So hält Yggdrasil die Welt im ewigen Gleichgewicht.