Warten auf zweite Impfstoffempfehlung der EMA

Die Beratungen der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hatten am Montag begonnen, waren da aber noch zu keinem Ergebnis gekommen. Der Impfstoff der US-Firma Moderna wäre das zweite Impfpräparat gegen den Erreger SARS-CoV-2 das von der EMA in der EU zugelassen wird, vorbehaltlich der Zustimmung der EU-Kommission. Diese gilt aber als Formsache. Die EMA, die Impfstoffkandidaten und Arzneimittel auf ihre Wirksamkeit und Sicherheit prüft, hatte das übliche Verfahren auf Druck der EU-Länder deutlich beschleunigt.

Das Serum von Moderna weist in klinischen Studien eine ähnliche Wirksamkeit auf wie das in der EU bereits zugelassene Mittel von BioNTech und Pfizer, hat aber den logistischen Vorteil, dass es bei einer Temperatur von minus 20 Grad statt minus 70 Grad gelagert werden kann. Die Europäische Union hat bei Moderna 160 Millionen Dosen des Impfstoffes bestellt.

Sitz der EMA (European Medicines Agency) in Amsterdam

Bei beiden Vakzinen handelt es sich um sogenannte Boten-RNA-Impfstoffe (mRNA-Impfstoffe). Sie wirken auf die gleiche Weise: Die Erbinformation für das sogenannte Spike-Protein des Coronavirus wird mithilfe von winzigen Fettpartikeln in die menschlichen Zellen geschleust. Die produzieren dann ein Eiweiß, das dem Virus als Zugangsschlüssel in die Zellen dient. Das Immunsystem erkennt dieses Eiweiß und beginnt, Antikörper dagegen zu bilden. Beide Impfstoffe verhindern laut klinischen Studien zu rund 95 Prozent eine COVID-19-Erkrankung.

Der Impfstoff von Moderna wird in den USA bereits seit dem 21. Dezember verimpft. Auch in Kanada wird das Präparat schon eingesetzt. Israel war das erste Land außerhalb Nordamerikas, das die Zulassung für den Moderna-Impfstoff erteilt hat.

Vor gut zwei Wochen hatten die EMA und die EU-Kommission den Impfstoff des deutschen Herstellers BioNTech und seines US-Partners Pfizer zugelassen, der seit Ende Dezember in der EU verabreicht wird. Als letztes Land der EU starteten die Niederlande an diesem Mittwoch ihre Impfkampagne mit dem Vakzin.

In Großbritannien begannen am Montag auch die ersten Impfungen mit dem Wirkstoff des britisch-schwedischen Unternehmens AstraZeneca. Vergangene Woche hatte die EMA klargestellt, dass eine Zulassung dieses Impfstoffs in der EU noch im Januar "unwahrscheinlich" sei, da AstraZeneca noch gar keinen Zulassungsantrag gestellt habe.

