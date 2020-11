Wann gibt es einen COVID-19 Impfstoff?

Wissenschaftler testen derzeit die Wirksamkeit von über 50 Impfstoff-Kandidaten in klinischen Studien. Zugelassen sind derzeit noch keine.

Wie weit sind die Impfstoffe bereits entwickelt und getestet?

Derzeit befindet sich der Großteil der Impfstoff-Kandidaten noch in der präklinischen Phase, in der die Wirksamkeit beispielsweise in Tierversuchen getestet wird.

Die darauffolgenden klinischen Phasen unterscheiden sich unter anderem in ihrem Umfang von einander:

In Phase I wird ein Impfstoff an kleinen Patientengruppen getestet.

wird ein Impfstoff an kleinen Patientengruppen getestet. In Phase II wird ein Impfstoff an größeren Gruppen mit mindestens 100 Testpersonen geprüft, wobei ein besonderes Augenmerk auf Vorerkrankungen oder demografische Merkmale wie Alter gelegt werden kann.

wird ein Impfstoff an größeren Gruppen mit mindestens 100 Testpersonen geprüft, wobei ein besonderes Augenmerk auf Vorerkrankungen oder demografische Merkmale wie Alter gelegt werden kann. In Phase III wird ein Impfstoff an mindestens 1000 Patienten auf seine Wirksamkeit und Sicherheit erprobt.

Einige Unternehmen wie etwa BioNTech und Pfizer oder Sinovac prüfen ihre Impfstoff-Kandidaten gleich parallel in mehreren Tests: etwa in verschiedenen Altersgruppen oder mit verschiedenen Dosierungen und Einnahme-Mustern.

Nachdem die klinischen Phasen erfolgreich abgeschlossen sind, kann ein Unternehmen formell die Zulassung des Impfstoffes beantragen.

Als besonders entscheidend gelten dabei drei Zulassungsbehörden: die "Food and Drug Administration" (FDA) in den USA sowie die “European Medicine Agency (EMA)" sowie die japanische “Pharmaceutical and Medical Device Agency".

Was passiert nachdem ein Impfstoff zugelassen wurde?

Selbst wenn ein Impfstoff zugelassen ist, bedeutet das nicht, dass sofort alle Menschen geimpft werden können. Zuerst muss der Impfstoff in größerem Stil produziert werden. Dann müssen Logistiker die Verteilung gewährleisten und die Gesellschaft muss auch ethische Fragen beantworten – etwa wie ein Impfstoff verteilt wird oder wer Vorrang bei einer Impfung bekommt.

Mehr dazu: Die globale Verteilung eines COVID-19 Impfstoffes - was steht im Weg?

Zu guter Letzt entscheidet jeder selbst: Eine weltweite Umfrage unter mehr als 13.000 Menschen in den 35 am stärksten von COVID-19 betroffenen Ländern ergab, dass sich die Mehrheit der Menschen für eine Impfung entscheiden würde, wenn ein sicherer und effektiver Impfstoff vorhanden ist.

Wann können wir mit einem COVID-19 Impfstoff rechnen?

Normalerweise dauert die Entwicklung für einen effektiven und sicheren Impfstoff mehrere Jahre. Nach einem Impfstoff gegen HIV wird seit den frühen 1980er Jahren gesucht – bislang ohne den erhofften Erfolg.

Im Schnitt dauert die Entwicklung eines Impfstoffes 10 bis 12 Jahre – im Fall von COVID-19 arbeiten Forscher unter Hochdruck daran, diese Zeitspanne zu verkürzen. Trotz des Zeitdrucks gilt es, keine Abstriche bei der Sicherheit zu machen, betonten zuletzt sowohl Hersteller als auch die Weltgesundheitsorganisation WHO.

Für die derzeitige klinische Phase rechnen die Forscherteams durchschnittlich mit einer Dauer von 17 Monaten. Das ist jedoch nur der Anfang, denn die klinische Phase muss nicht nur erfolgreich abgeschlossen sein – nach der Zulassung und Produktion folgt die Phase IV, in der die Wissenschaftler weiterhin geimpfte Patienten beobachten.

Welche verschiedenen Impfstoff-Typen werden derzeit entwickelt?

Derzeit verfolgen die Forschungsteams zehn verschiedene Ansätze zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen COVID-19.

Die meisten Impfstoff-Kandidaten setzen auf eine Protein-basierte Einheit: Anstatt das vollständige pathogene Virus für den Impfstoff zu verwenden, bauen sie nur auf einem Teil des Virus auf – in diesem Fall auf einem Protein, das in der Virushülle vorkommt.

Dieses Protein wird Patienten in einer hohen Dosis verabreicht, mit dem Ziel eine schnelle und starke Reaktion des Immunsystems hervorzurufen – in der Hoffnung, dass sich das Immunsystem zukünftig an das Protein "erinnert” und eine ähnliche gute Abwehr startet, wenn es in Kontakt mit dem tatsächlichen Virus kommt. Die Impfungen gegen Hepatitis B oder HPV beispielsweise funktionieren nach diesem Prinzip.

Mit Blick auf COVID-19 werden die Kandidaten dieser Impfstoff-Gruppe bisher nur in Phase I und II getestet und noch nicht im großen Stil in der klinischen Phase III erprobt.

Dorthin haben es bislang nur drei Ansätze geschafft und sind damit vorerst am vielversprechendsten: nicht-replizierende virale Vektoren, inaktivierte Viren, sowie der RNA-Ansatz:

Nicht-replizierende virale Vektoren sind eine Art von sogenannten rekombinanten Impfstoffen: Dabei verändern Forscher die genetische Information des Virus, indem sie bestimmte Funktionen ein- oder ausschalten oder verändern. Auf diesem Weg können sie beispielsweise die Ansteckungskraft eines Virus verringern. Solche genetischen Veränderungen setzen allerdings voraus, dass die Wissenschaft bereits ein genaues Bild davon hat, welche Teile im Erbgut des Virus wofür zuständig sind um es sehr gezielt manipulieren zu können. Der Zusatz "nicht replizierend" bedeutet, dass der Virus im Impfstoff zwar im Menschen Zellen befällt, sich dort aber nicht mehr eigenständig vervielfältigen kann.

sind eine Art von sogenannten rekombinanten Impfstoffen: Dabei verändern Forscher die genetische Information des Virus, indem sie bestimmte Funktionen ein- oder ausschalten oder verändern. Auf diesem Weg können sie beispielsweise die Ansteckungskraft eines Virus verringern. Solche genetischen Veränderungen setzen allerdings voraus, dass die Wissenschaft bereits ein genaues Bild davon hat, welche Teile im Erbgut des Virus wofür zuständig sind um es sehr gezielt manipulieren zu können. Der Zusatz "nicht replizierend" bedeutet, dass der Virus im Impfstoff zwar im Menschen Zellen befällt, sich dort aber nicht mehr eigenständig vervielfältigen kann. Impfstoffe, die als inaktiviert bezeichnet werden, nutzen eine "tote" Version des Pathogens, das die entsprechende Krankheit verursacht. Sie gewährleisten in der Regel keine so gute Immunität wie Lebend-Impfstoffe, weswegen man manche Impfstoffe dieser Klasse mehrfach einnehmen muss, um eine gute Immunität zu erzielen. Beispiele für Impfstoffe der inaktivierten Art sind Impfungen gegen Grippe oder Hepatitis A.

bezeichnet werden, nutzen eine "tote" Version des Pathogens, das die entsprechende Krankheit verursacht. Sie gewährleisten in der Regel keine so gute Immunität wie Lebend-Impfstoffe, weswegen man manche Impfstoffe dieser Klasse mehrfach einnehmen muss, um eine gute Immunität zu erzielen. Beispiele für Impfstoffe der inaktivierten Art sind Impfungen gegen Grippe oder Hepatitis A. Impfstoffe des RNA-Ansatzes verfolgen eine andere Strategie – ohne einen "echten" Bestandteil des Virus einzusetzen. Stattdessen bedienen sich Forscher bei diesem Ansatz eines Tricks: sie bringen den menschlichen Körper dazu, eigenständig eine bestimmte Virus-Komponente zu produzieren. Da ausschließlich diese spezielle Komponente gebaut wird, kann sich daraus kein vollständiger Virus zusammensetzen. Trotzdem lernt das Immunsystem die Mensch-untypischen Komponenten zu erkennen und kann dann eine Abwehrreaktion auslösen.

Wer arbeitet an einem COVID-19 Impfstoff?

Derzeit arbeiten weit über 100 Forscherteams weltweit an der Entwicklung eines COVID-19 Impfstoffes. Bisher haben es 10 Teams mit ihrem Impfstoff-Kandidaten in die dritte Phase der klinischen Entwicklung geschafft.

Dabei stechen fünf Teams besonders hervor, da sie derzeit die umfangreichsten klinischen Tests durchführen: