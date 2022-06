DW Nachrichten

Walross Freya strapaziert Gastfreundschaft in Norwegen

Freya das Walross hat schon vielen Ländern an der Nordsee einen Besuch abgestattet. Gerade verspielt sie es sich mit Bootseignern in Norwegen. Denn zum Sonnenbaden begibt sie sich gerne an Deck. Und das tut nicht jedem Boot gut.