Wall Street: Chinesischen Konzerne dürfen bleiben

Betroffen sind die chinesischen Telekommunikationsunternehmen China Telecom, China Mobile und China Unicom. Eigentlich sollte es ab kommender Woche verboten sein, mit Aktien der drei an der NYSE, der Börse in New York, zu handeln.

Die NYSE hatte erst Ende vergangener Woche angekündigt, die Notierung der drei chinesischen Unternehmen beenden zu wollen. Sie hatte dies mit einer Verordnung der scheidenden Regierung von US-Präsident Donald Trump vom November begründet, durch die Investitionen in Firmen mit Verbindungen zum chinesischen Militär und Sicherheitsapparat verboten werden.

Nun also der Rückzieher. Die neue Entscheidung sei nach Konsultationen mit den Regulierungsbehörden erfolgt, teilte die New York Stock Exchange am Montag mit. Näher begründete die Börse die Entscheidung nicht.

Wo das Herz der Finanzwirtschaft schlägt - die Wall Street in New York

Kontrolle durch das Militär?

Der Erlass der US-Regierung vom November betraf insgesamt 35 Unternehmen, bei denen Investitionen untersagt werden sollten, da sie nach Darstellung der US-Regierung vom chinesischen Militär kontrolliert werden.

Die Aktien der drei Telekom-Konzerne legten nach dem Rückzieher der NYSE an der Börse in Hongkong zunächst um bis zu 8,5 Prozent zu. Der ganze Vorgang zeige, so Tariq Dennison, Direktor des GFM Asset Management in Hongkong "wie wenig durchsichtig die Vorgaben der Regulierer seien". Vertreter der New Yorker Börse wollten keine weitere Stellungnahme abgeben.

Nach der Ankündigung, den Handel mit den Firmen zu untersagen, waren die Aktien der drei Konzerne stark gefallen. Die Anordnung betraf den Handel mit Anteilen von bestimmten Unternehmen, die keine eigene Börsenzulassung in New York haben. US-Präsident Trump wollte nach eigenem Bekunden damit verhindern, dass Kapital amerikanischer Anleger in den Ausbau des chinesischen Militärs fließt.

