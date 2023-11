Waljagd auf den Färöer Inseln - Warum gibt‘s das noch?

Aber es gibt auch Menschen in Europa, die Wale und Delfine töten.

Bild: NDR

Beim so genannten Grindadráp, der Wal-Treibjagd, werden auf den autonomen, zu Dänemark gehörenden Färöer Inseln im Nordatlantik jedes Jahr hunderte Grindwale und andere Delfine abgeschlachtet. Im September 2021 wurden an einem einzigen Tag über 1.400 Tiere getötet. "Als ich diese Bilder gesehen habe, war ich entsetzt”, sagt Journalist Christian Blenker. Auf den Färöer Inseln geht er auf die Suche nach den Walfängern und will wissen: "Warum gehen Männer mit Messern und Harpunen noch heute ins Wasser und richten dieses Blutbad an?"

Bild: NDR

Bei der Grindwaljagd geht es nicht um eine kommerzielle Verwertung. Die Jäger und ihre Familien teilen das Fleisch untereinander auf und essen es, obwohl vom Verzehr wegen des hohen Quecksilbergehaltes von den Behörden abgeraten wird. Zweimal reiste Christian Blenker gemeinsam mit dem Filmemacher Matthias Sdun für diese Dokumentation auf die Färöer Inseln. Heute kennt er die Antwort auf seine Frage. Sie fällt anders aus, als er gedacht hatte.

