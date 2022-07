Rote Rettung aus der Luft

Doch nicht alle Mammutbäume, die nur in 70 Hainen am westlichen Hang der kalifornischen Sierra Nevada heimisch sind, hatten soviel Glück: Hier fliegt ein Löschflugzeug während eines Großbrandes 2018 über den Yosemite-Park. In den vergangenen sechs Jahren haben Feuer bis zu einem Fünftel der schätzungsweise 75.000 Sequioa-Bäume vernichtet, die vom Volumen her die größten Bäume der Erde sind.