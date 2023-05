Land unter

In anderen Regionen Kanadas ist nicht Feuer, sondern Wasser das Problem: In Albertas westlicher Nachbarprovinz British Columbia ist durch die Rekordtemperaturen der Schnee so schnell geschmolzen, dass in einigen Orten die Flüsse über die Ufer traten. Auch hier in Gatineau in der östlichen Provinz Québec führten Starkregen und Schneeschmelze zu Überflutungen.