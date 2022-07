Europa

Waldbrände in Griechenland: Kein Brandschutz ohne die Lokalbevölkerung

In Griechenland versuchen die Behörden, ihre Brandschutzmaßnahmen neu auszurichten. Dabei fehlen Gelder an wichtigen Stellen - und Experten erinnern an die Schlüsselrolle der Lokalbevölkerung beim Kampf gegen die Feuer.