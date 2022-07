Totes Gehölz

Zurück in Europa, in Pyla sur Mer nahe der Girondemündung in Südwestfrankreich, zeigt sich, was die Feuer hinterlassen: eine Mondlandschaft. In der Region nahe Bordeaux hatte es die Feuerwehr mit zwei Brandherden zu tun. Einer konnte nach elf Tagen am Wochenende gelöscht werden, ein anderer Herd brennt weiter.