Waldbrände in Deutschland

Feuerwehrfahrzeuge fahren durch die evakuierte Ortschaft Volzrade bei Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Nach einer ruhigen Nacht in den Waldbrandgebieten Mecklenburg-Vorpommerns gibt es gute Nachrichten für die Einwohnerinnen und Einwohner: die Lage hat sich so weit entspannt, dass sie am Mittwochnachmittag in ihre Häuser zurückkehren konnten.