Waldbrände im Osten Kanadas außer Kontrolle

In der Provinz Nova Scotia haben mehrere Waldbrände tausende Menschen in die Flucht getrieben. Nordwestlich der Provinzhauptstadt Halifax steht eine Fläche von rund acht Quadratkilometern in Flammen. In Kanada hat es in diesem Jahr bereits Hunderte von Waldbränden gegeben.