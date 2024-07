In etlichen französischen Städten - wie hier in Paris - protestierten Menschen am Sonntagabend gegen den Rassemblement National (RN). "Genug Hass - es reicht!" steht auf diesem Schild, das ein Wortspiel benutzt, das für RN steht. Die rechtspopulistische Partei ging mit 33 Prozent der Stimmen als Siegerin aus der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich hervor.