Europa

Bosnien-Wahlen: "Ich werde versuchen, die politische Situation im Land zu ändern"

Perspektivlosigkeit, Braindrain und fast täglich politische Krisen: Für junge Menschen in Bosnien und Herzegowina ist das Alltag. Am 2. Oktober wird in ihrer Heimat ein neues Parlament gewählt. Werden sie über die Zukunft ihres Landes mitentscheiden?