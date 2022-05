Wahl in Frankreich: Die Möbel der Mächtigen

Elegante Linien im Goldenen Salon

Hier sitzt Macron in seinem Büro - dem prächtigen Salon Doré (zu Deutsch: Goldener Salon). Der moderne Schreibtisch passt sich in das traditionelle Design des Raums ein. Dabei steht er in Kontrast zum früheren Tisch, an dem bisher fast alle Präsidenten von Frankreichs fünfter Republik arbeiteten. Der Vorgänger war von Charles Cressent im Louis-XV- beziehungsweise Rokokostil erstellt worden.