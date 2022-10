Lula da Silva steht in Brasilien vor historischem Comeback

Ex-Arbeiterführer, Ex-Präsident, Ex-Häftling: Lula da Silva könnte am Sonntag schon in der ersten Runde der Präsidentenwahl in Brasilien siegen. Sorgen bereiten Gewalt und Fälschungsvorwürfe durch das Bolsonaro-Lager.