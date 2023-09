Waffenruhe für Berg-Karabach vereinbart

Zudem erklärten die armenischen Separatisten, Verhandlungen mit Baku über die Integration der mehrheitlich von Armeniern bewohnten Region in das verfeindete Nachbarland Aserbaidschan akzeptiert zu haben. Diese Gespräche sollen demnach am Donnerstag beginnen.

Der jüngste massive Militäreinsatz Aserbaidschans in Berg-Karabach wurde von der internationalen Gemeinschaft mit Besorgnis aufgenommen. Am Rande der UN-Generaldebatte in New York forderten mehrere Länder ein Ende der Gewalt.

UN-Generalsekretär António Guterres setzte sich für ein "unverzügliches Ende" der Kämpfe in der umstrittenen Kaukasusregion Berg-Karabach ein. "Der Generalsekretär fordert aufs Nachdrücklichste zu einem unverzüglichen Ende der Kämpfe, zur Deeskalation und zu strengerer Einhaltung des Waffenstillstands von 2020 und den Grundsätzen des humanitären Völkerrechts auf", erklärte Guterres' Sprecher Stéphane Dujarric.

Bundeskanzler Olaf Scholz rief die Konfliktparteien in der Unruhe-Region Berg-Karabach im Kaukasus auf, die Waffen niederzulegen. "Die erneuten militärischen Aktivitäten, davon bin ich überzeugt, führen in die Sackgasse", sagte Scholz bei der UN-Generaldebatte in New York. "Sie müssen enden." Zuvor hatte er bereits erklärt, es gehe darum, "wieder zurückzukehren zum Pfad der Diplomatie". US-Außenminister Antony Blinken betonte in einem Telefonat mit Aserbaidschans Machthaber Ilham Aliyev, dass es keine militärische Lösung gebe und dass die Parteien den Dialog wieder aufnehmen müssten.

Heftige Zerstörungen nach dem Angriff auf ein Wohnviertel in Stepanakert Bild: Oldhike/TASS/dpa/picture alliance

Frankreich forderte angesichts des Militäreinsatzes eine "Dringlichkeitssitzung" des UN-Sicherheitsrats zu der "illegalen" Offensive der Streitkräfte Bakus. In New York wurde inzwischen für Donnerstag eine solche Sitzung einberufen, wie aus Diplomatenkreisen verlautete. Zuvor hatte Armenien das Gremium um Hilfe gebeten.

Mindestens 27 Todesopfer

Nach monatelanger Eskalation im Konflikt um Berg-Karabach hatte das autoritär geführte Aserbaidschan am Dienstag einen groß angelegten Militäreinsatz in der umstrittenen Kaukasusregion gestartet. Die Regionalhauptstadt Stepanakert sowie weitere Städte standen nach Angaben der Vertretung Berg-Karabachs in Armenien unter "intensivem Beschuss". Pro-armenische Kräfte meldeten mindestens 27 Todesopfer, darunter zwei Zivilisten. Mindestens 200 Menschen seien verletzt worden. Mehr als 7000 Bewohner wurden demnach aus 16 Ortschaften in Sicherheit gebracht. Ein großes Problem bei den Evakuierungen ist der massive Treibstoffmangel, den eine monatelange aserbaidschanische Blockade der Region verursacht hat.

Der italienische Außenminister Antonio Tajani rief Aserbaidschan auf, "seine Militäraktion" in Berg-Karabach "sofort zu beenden". Nach Angaben seines Büros er am Rande der UN-Generalversammlung bei einem Treffen mit dem armenischen Ressortchef Ararat Mirsojan sowie dem aserbaidschanischen Kollegen Jejun Bayramow seine Vermittlung in dem Konflikt angeboten. Auch der Iran bot seine Vermittlung an. Das russische Außenministerium mahnte die Konfliktparteien, "das Blutvergießen sofort zu beenden, die Feindseligkeiten einzustellen und das Töten von Zivilisten zu beenden".

Separatisten sollen kapitulieren

Auch die Behörden der umkämpften Enklave verlangten einen sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen. Die aserbaidschanische Regierung erklärte sich grundsätzlich zu Verhandlungen bereit, forderte aber als Voraussetzung die Kapitulation der armenischen Separatisten. Diese müssten ihre Waffen abgeben, das "illegale Regime" müsse sich auflösen. Sollte dies nicht geschehen, würde die Offensive "bis zum bitteren Ende fortgesetzt". Im Fall einer Kapitulation schlug Baku Gespräche "mit Vertretern der armenischen Bevölkerung Karabachs" in der aserbaidschanischen Stadt Jewlach vor.

Die aserbaidschanischen Streitkräfte hätten am Dienstag versucht, tief in das Gebiet von Berg-Karabach vorzudringen, erklärten die pro-armenischen Kräfte. Demnach setzten die aserbaidschanischen Streitkräfte Artillerie, Raketen und Kampfdrohnen ein. Ein Reporter der französischen Nachrichtenagentur afp berichtete, Stepanakert sei am Dienstagabend weiter beschossen worden.

Die aserbaidschanische Regierung erklärte, ihr Militär habe 60 armenische Stellungen erobert, und sprach von "örtlich begrenzten Anti-Terror-Einsätzen" in Berg-Karabach. Diese zielten auf armenische Militärpositionen und von "Separatisten" genutzte Einrichtungen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Baku wurden humanitäre Korridore für Zivilisten eingerichtet.

Gewaltsame Proteste in Eriwan

Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan sprach hingegen im Fernsehen von einem aserbaidschanischen "Einsatz von Bodentruppen" mit dem Ziel einer "ethnische Säuberung" der armenischen Bevölkerung in der Enklave. In Armeniens Hauptstadt Eriwan demonstrierten derweil hunderte Menschen gegen Paschinjan. Sie warfen ihm Versagen bei der Verteidigung Berg-Karabachs vor und forderten seinen Rücktritt. Auch die russische Botschaft in Eriwan wurde von wütenden Menschen umzingelt. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei, die Blendgranaten einsetzte. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden 16 Polizisten und 18 Demonstranten verletzt.

Aufgebrachte Demonstrantinnen und Demonstranten in Eriwan Bild: Vahram Baghdasaryan/Photolure/REUTERS

Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zum öl- und gasreichen Aserbaidschan, in dem Gebiet leben aber überwiegend Armenier. Aserbaidschan und Armenien streiten seit dem Zerfall der Sowjetunion um die Enklave und lieferten sich deshalb bereits zwei Kriege, zuletzt im Jahr 2020. Damals hatte Russland nach sechswöchigen Kämpfen mit mehr als 6500 Toten ein Waffenstillstandsabkommen vermittelt, das Armenien zur Aufgabe großer Gebiete zwang. Es wurde seitdem immer wieder gebrochen.

Die Türkei gilt als Schutzmacht des islamisch geprägten Aserbaidschans, wohingegen das christlich-orthodoxe Armenien traditionell auf die Unterstützung Russlands setzt, das in der Region auch eigene Soldaten stationiert hat. In den vergangenen Monaten hatten die Spannungen um das stark verminte Berg-Karabach wieder deutlich zugenommen.

kle/sti (dpa, afp)