Wacken-Festival im Wetter-Chaos: Einlass-Stopp für Fans

Tagelanger Starkregen in Wacken - das Festivalgelände ist nur noch Schlamm und Matsch. Deshalb gibt es einen Anreisestopp. Viele Heavy-Metal-Fans müssen umdrehen.

Schlechtes Wetter ist dasWacken Open Air gewöhnt, doch so etwas hat es in der langen Geschichte des legendären Heavy-Metal-Festivals noch nicht gegeben: Wenige Stunden vor dem geplanten Festivalstart hatten die Veranstalter am frühen Mittwoch einen dauerhaften Anreisestopp für alle Besucher verkündet: Keine Gäste dürfen mehr auf das Gelände.

Autos bleiben im Schlamm stecken

Tags zuvor hieß es, Gäste dürften kommen - aber nicht mehr mit ihren Autos. Begründet hatten die Veranstalter dies mit dem anhaltenden Regen. "Wir müssen das Gelände jetzt zumachen, es geht nicht anders", sagte Mitbegründer des Festivals, Thomas Jensen, in einer Videobotschaft. "Wir werden uns was einfallen lassen, da könnt ihr euch drauf verlassen. Aber jetzt ist der Punkt erreicht. Das Gelände kann nicht mehr Leute aufnehmen. Wir hatten eine Wettersituation, wie wir sie bei der Anreise noch nie hatten."

Wacken versinkt im Matsch Bild: Sven Baehr/Fotostand/IMAGO

Er dankte dem Team, den Behörden und allen Menschen in der Umgebung, die Schlafplätze angeboten hatten. Welche Folgen der Anreisestopp für Ticket-Rücknahmen und für bereits entstandene Kosten hat, ist noch unklar. Die Veranstalter wollen die Fans aber über Instagram auf dem Laufenden halten.

Wacken heißt auch Regen und Matsche

In den sozialen Medien berichten zahlreiche Nutzer enttäuscht, sie seien bereits unterwegs oder harrten seit Stunden auf Parkplätzen aus. Andere, die es schon auf das Festivalgelände geschafft haben, posten Bilder aus dem Schlamm.

Fotos aus Wacken mit Heavy-Metal-Fans in Gummistiefeln oder bei spaßigen Schlammschlachten gehören quasi zum Image des Festivals, das jährlich Ende Juli oder Anfang August stattfindet - und fast immer mit einer ordentliche Portion Regen inklusive. Das letzte große Schlammfest fand 2015 statt, danach sorgte der Einbau einer Drainage für bessere Bedingungen.

Doch die hielt diesmal nicht stand, denn es hatte schon Tage und Wochen vor dem Festival zu viel geregnet.

Mit dem Traktor aufs Festivalgelände

Am Dienstagabend bildeten sich kilometerlange Wohnmobil-Schlangen Bild: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Am 1. August hatten noch einige Anreisende Glück und wurden mit ihren Fahrzeugen mit Hilfe von Traktoren auf das Campinggelände des Festivals gezogen. Doch damit ist Schluss. Abgesagt haben die Veranstalter das Festival allerdings noch nicht. Heute Abend sollen die Musik-Acts allen Widrigkeiten zum Trotz starten. Die Sicherheit habe höchste Priorität. Kleinere Fahrzeuge die in nächster Nähe warten, will man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auch noch auf das Gelände lassen. Ursprünglich hatten sich 85.000 Heavy-Metal- Fans angesagt. 50.000 Fans sollen es Medienberichten zufolge nach Wacken geschafft haben.

Viele Heavy-Metal-Stars in Wacken

200 Acts sollen an vier Tagen auf den insgesamt neun Bühnen stattfinden. Iron Maiden, Helloween, Megadeth sowie Lord of the Lost, Motörizer und die Metal-Ikone Doro sind dabei. Die Auftrittsbedingungen bleiben schlecht: Auch für die nächsten Tage sind im schleswig-holsteinischen Wacken immer wieder Regen und Gewitter angesagt.

GR/SO (mit Agenturen)