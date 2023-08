Mehr als 240 Hektar Fläche hat das W:O:A zur Verfügung, der größte Teil dient als gigantisches Campinggelände. Gecampt wird auf landwirtschaftlichen Flächen in unterschiedlichen Bereichen: "Camping Only" für einfache Zelte, "Camper-Park Wacken" mit Parzellen samt Stromanschluss, "Moshtel" und "Residenz Evil" mit einem Containerhotel und "Wheels Of Steel-Area" für Metalheads mit Handicap.