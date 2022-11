Wärmepumpe: lohnt sich der Einbau in älteren Häusern?

Die Nachfrage nach Wärmepumpen boomt. 2021 wurden laut dem europäischen Wärmepumpenverband 2,2 Millionen Wärmepumpen in Gebäuden installiert, 34 Prozent mehr als im Vorjahr. Bis 2030 werden fünfmal mehr Wärmepumpen jährlich eingebaut, so die Prognose des Verbands.

In den meisten Neubauten werden inzwischen Wärmepumpen eingeplant, und immer mehr Altbau-Besitzer überlegen ob sie auf die umweltfreundliche Heiztechnik umsteigen sollten.

Auch Heinrich Pfennings will weg vom Erdgas als Heizung. Sein Einfamilienhaus in Overath bei Köln ist von 1990, die Gasheizung ist über 30 Jahre alt. "Bisher hatten wir Gaskosten von 1.350 Euro im Jahr. Doch Gas hat sich verteuert. Im Augenblick zahlen wir 2.500 Euro im Jahr", und die Preise steigen weiter, sagt Pfennings. Sein Haus war nach damaligem Stand der Technik gut isoliert.

21.000 Kilowattstunden (kWh) Erdgas braucht Pfennigs bisher jährlich zum Heizen von 170 Quadratmeter Wohnfläche und für das Warmwasser der drei Bewohner. Das entspricht 123 kWh pro Quadratmeter – immer hin nur halb so viel wie bei einem noch älteren unsanierten Haus. Neubauten heute sind deutlich besser gedämmt und brauchen oft weniger als 50 kWh pro Quadratmeter.

Wärmepumpe für Altbau ohne Fußbodenheizung?

Was genau ist jetzt die beste Option für Pfennings Haus? Eine Wasser-, Luft- oder eine Erd-Wärmepumpe? Oder eine mit Gaszusatzheizung für besonders kalte Wintertage? Das herauszufinden und eine passende Firma für den Einbau zu suchen, erwies sich schwieriger als gedacht.

Viele Heizungsmonteure in Deutschland haben bisher noch wenig Erfahrungen mit Wärmepumpen. Pfennings bekam darum von verschiedenen Handwerkern widersprüchliche Auskünfte, ob eine Wärmepumpe für sein Haus überhaupt sinnvoll sei. "Da gab es zwei Lager. Die einen sagten: Vergessen Sie eine Wärmepumpe, wenn Sie keine Fußbodenheizung haben. Und die anderen meinten: Ja, es könnte funktionieren."

Pfennings ist gelernter Informatiker, er informierte sich über die Technik und sprach mit Nachbarn, die schon umgerüstet hatten.

Sehr effizient sind Wärmepumpen dann, wenn sie das Heizungswasser, dass durch die Rohre in die Heizkörper fließt, nur auf niedrige Temperaturen erwärmen müssen. "Jedes Grad weniger für die Temperatur des Heizungswassers verbessert die Effizienz der Wärmepumpe um 3,5 Prozent", erklärt Professor Werner Schenk, Experte für Wärmepumpen an der Hochschule München, der DW.

Um auszuprobieren, ob die niedrige Temperatur auch mit seinen alten Heizkörpern funktioniert, machte Pfennings letzten Winter den Test und drosselte die Wassertemperatur seiner alten Gasheizung.

"Ich habe geguckt wie reagiert das Haus auf niedrige Vorlauftemperaturen. Meine Steuerung ermöglichte mir keine Temperatur unter 40 Grad. Und ich bin ich mit meinen 40 Grad Vorlauftemperatur auch an kalten Tagen ausgekommen." Gute Voraussetzungen also für eine Wärmepumpe.

Nachträglich einbauen: Wie effizient sind Wärmepumpen?

Das Heizen mit Wärmepumpen funktioniert grundsätzlich auch im Altbau, sagt Marek Miara vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg. Seine Kollegen und er haben 60 unterschiedliche Wärmepumpensysteme in Deutschland untersucht. Das Ergebnis: "Wärmepumpen mit Luft als Wärmequelle erzeugen in älteren Gebäuden im Durchschnitt aus einer Kilowattstunde Strom rund drei Kilowattstunden Wärme," so Miara. Etwas effizienter seien Wärmepumpen mit Grundwasser und Erdreich als Wärmequelle. "Sie erzeugen im Durchschnitt 3,9-Mal so viel Wärme."

Mit einer Durchschnittstemperatur von zwei Grad Plus im Winter gehört Pfennigs Heimatort Overath zu den wärmsten in Deutschland. Er hat sich für eine Luftwärmepumpe entschieden und hofft nun auf ein passendes Angebot.

Pfennings Luftwärmpumpe ist in der Anschaffung günstiger als etwa eine Erdwärmepumpe, für die noch Bohrungen im Erdreich nötig wären. Rund 31.000 Euro soll die neue Anlage inklusive Einbau kosten, 30 Prozent Zuschuss bekommt Pfennings dafür noch vom Staat.

Effizienter Betrieb mit Pufferspeicher fürs Heizwasser

Damit die Wärmepumpe sparsamer läuft, soll bei Pfennings ein sogenannter Pufferspeicher für das Heizungswasser eingebaut werden. Dadurch kann die Wärmepumpe längere Zeit gleichmäßig durchlaufen, das häufige Ausschalten und energieaufwendige Starten der Pumpe wird reduziert.

Wichtig für den optimalen Betrieb ist auch die Justierung der Heizungsanlage. Die Ventile an den Heizköpern bleiben in Zukunft möglichst immer geöffnet. Dann geben sie im Winter auch bei geringer Heizungswassertemperatur genügend Wärme ab, und die Wärmepumpe läuft effizienter, weil sie nicht so hohe Temperaturen erreichen muss.

Heinrich Pfennings betrachtet die Luftwärmepumpe seines Nachbarn und will nun auch sein eigenes Haus umrüsten.

Solarstrom macht Heizen mit Wärmepumpe noch günstiger

Pfennings wird mit der neuen Wärmepumpe mit einem kWh Strom rund 4,2 kWh Wärme erzeugen, das zeigt der Internetrechner vom Verband der Wärmepumpenhersteller. Bei einem Wärmebedarf von 21.000 kWh pro Jahr braucht er rund 5.000 kWh Strom für den Antrieb der Pumpe.

Rund 40 Prozent des Stroms kann dann Pfennigs selber mit der kürzlich installierten Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugen. Die Anlage mit Batterie kommt auf 10.000 kWh Strom pro Jahr und kann den Strombedarf der Wärmepumpe von Frühjahr bis Herbst decken. Doch in den Wintermonaten von November bis Januar braucht die Wärmepumpe zusätzlich Strom aus dem Netz.

Dennoch wird Pfennings mit dem neuen Heizsystem sparen: Derzeit zahlt er 2.500 Euro jährlich für Wärme aus Erdgas, mit der Wärmepumpe sind es voraussichtlich weniger als 2.000 Euro. Und er spart nicht nur Geld: Durch den Ausbau seiner Erdgasheizung verhindert er den weiteren Ausstoß von rund drei Tonnen CO2 pro Jahr.

Klimaneutral heizen mit Wärmepumpe 1935: Kältetechnik verändert die Welt Elektrische Kühlschränke gingen in den 1930er Jahren in Serie. Die Wärmepumpe setzt auf das selbe Prinzip, denn die Kältetechnik kann umgekehrt auch zum Heizen genutzt werden: Während ein Kühlschrank den Innenraum kühlt, und Wärme nach außen leitet, entzieht eine Wärmepumpe dem Außenbereich Wärme und leitet sie als Heizenergie in den Wohnraum.

Klimaneutral heizen mit Wärmepumpe 1938: Wärmepumpe heizt Rathaus in Zürich Die Schweiz war Vorreiter bei der Entwicklung von großen Wärmepumpen. 1938 wurde im Rathaus von Zürich eine Wärmepumpe zum Heizen des Gebäudes eingebaut. Das war damals eine Sensation. Die Wärmepumpe ist bis heute in Betrieb. Als Wärmequelle wird das Flusswasser des Limat verwendet, der durch die Zürcher Altstadt fließt.

Klimaneutral heizen mit Wärmepumpe 1973: Ölkrise beflügelt Produktion Nach dem zweiten Weltkrieg war Öl billig. Da konnten Wärmepumpen im Vergleich zu günstigen Ölheizungen nicht mithalten. Doch 1973 begann die Ölkrise - Heizen mit Öl wurde um 300 Prozent teurer. Ingenieure entwickelten die Technik für Wärmepumpen weiter, Firmen produzieren sie in Serie. Für diese Pumpen wird Erdwärme genutzt.

Klimaneutral heizen mit Wärmepumpe 1986: Meerwasser beheizt Stockholm Die weltgrößte Wärmepumpe mit Meerwasser ging 1986 im schwedischen Stockholm in Betrieb. Sechs große Wärmepumpen nutzen die Wärme aus der Ostsee und speisen diese ins Fernwärmenetz. Rund 60 Prozent der Gebäude in der schwedischen Hauptstadt werden heute mit Fernwärme geheizt. Auch die skandinavischen Nachbarn setzen auf Großwärmepumpen. In Oslo (Norwegen) wird Abwasser als Wärmequelle genutzt.

Klimaneutral heizen mit Wärmepumpe 1998: Trocknen mit Wärmepumpen-Prinzip Wäschetrockner mit Wärmepumpe kamen auf dem Markt. Mit dieser Technik braucht der Trockner nur noch halb so viel Strom, das Trocknen wird günstiger. Heute werden Wärmepumpen auch in Elektroautos eingebaut. Das spart Energie - das Auto kann mit einer Akkuladung längere Strecken fahren.

Klimaneutral heizen mit Wärmepumpe 2010: Luft als Wärmequelle Früher nutzten Wärmepumpen in Deutschland vorwiegend Erdwärme und Grundwasser als Wärmequellen. Seit 2010 werden in Deutschland mehr Geräte verkauft, die Luft als Wärmequelle nutzen. Neben den Solarmodulen auf diesem Dach stecken in dem Kasten Ventilatoren der Luftwärmepumpe. Mit selbst erzeugtem Solarstrom wird das Heizen besonders günstig.

Klimaneutral heizen mit Wärmepumpe 2017: Wolkenkratzer mit Erdwärme Der Lotte World Tower in Seoul, Südkorea, wurde 2017 eingeweiht. Mit 555 Metern war er damals das fünfthöchste Gebäude der Welt. Gekühlt und geheizt wird der Turm mit Wärmepumpen. Sie holen Erdwärme aus 200 Meter Tiefe und nutzen das Flusswasser zum Wärmen und Kühlen.

Klimaneutral heizen mit Wärmepumpe 2018: Saisonale Speicher sparen Heizkosten in Berlin Im Berliner Stadtteil Lichterfelde wurden Mehrfamilienhäuser aus den Jahren 1930 und 1960 saniert. Die Besonderheit: Solarthermische Kollektoren auf dem Dach speisen jetzt im Sommer Solarwärme in einen Erdwärmespeicher. Diese gespeicherte Energie aus der Erde nutzen Wärmepumpen im Winter zum Heizen. Das ist besonders effizient und senkt die Heizkosten.

Klimaneutral heizen mit Wärmepumpe 2019: Kaltes Wärmenetz heizt Häuser in der Stadt Hier in Bad Nauheim werden 13 Kilometer Rohre in einem Acker verlegt. Durch die Rohre fließt später Wasser, das dem Boden etwas Wärme entzieht und dann weiter zu einem Wohnviertel gepumpt wird. Dort nutzen Wärmepumpen das Wasser und heizen damit Häuser. Solche sogenannten kalten Wärmenetze eignen sich besonders für Städte. Auch Abwärme aus Fabriken lässt sich so gut nutzen.

Klimaneutral heizen mit Wärmepumpe 2020: Sparen mit Konzept In modernen Industriegebäuden wie hier bei Heidelberg stehen zwei Wärmepumpen - sie kühlen und wärmen nach Bedarf. Mit gutem Konzept und effizienter Steuerung kann überschüssige Energie aus einem Teil des Gebäudes in einem anderen Bereich genutzt werden, das spart Energie und Kosten. In dieser Fabrik wird die Abwärme eines Computerservers zum Heizen mitgenutzt. Autorin/Autor: Gero Rueter