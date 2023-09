VW-Produktion in Deutschland lahmgelegt

Seit 12.30 Uhr gebe es "eine IT-Störung von Netzwerkkomponenten am Standort Wolfsburg", erklärte ein Sprecher dem "Handelsblatt". Die Zeitung berichtete zuerst über den Vorfall. Dies habe Implikationen auf die fahrzeugproduzierenden Werke. Diese zurückhaltenden Worte besagen, die Bänder im Stammwerk Wolfsburg und an den Standorten Emden, Osnabrück und Zwickau stehen still. Auch die

Komponentenwerke in Kassel, Braunschweig und Salzgitter seien betroffen. Zudem gehe auch in den Büros derzeit nichts, große Teile der IT seien lahmgelegt. An anderen Standorten sei der Notruf ausgefallen.

Die Ursache ist laut "Handelsblatt" bisher unbekannt. Der Konzern habe den Krisenstab einberufen. Nach aktuellem Stand gelte ein Angriff von außen als unwahrscheinlich. Volkswagen arbeite mit Hochdruck daran, das Problem zu beheben.

fab/sti (dpa, rtr, Handelsblatt)