Vorwürfe gegen Griechenland: Behörden sollen Journalisten bespitzelt haben

Am 13. November 2021 stöberte der 29-jährige Investigativjournalist Stavros Malichudis auf Facebook und trank dabei wie gewohnt seinen Morgenkaffee. Dann stolperte er über einen Bericht der griechischen Zeitung "Efsyn". Der Titel: "Griechische Behörden spionieren Bürger aus". Malichudis rannte sofort zum nächsten Kiosk und kaufte das Blatt. Was er dann las, bestätigte seinen Verdacht: Der Artikel handelte von ihm und seinem Arbeitgeber Solomon, einem in Athen ansässigen investigativen Medienunternehmen.

Malichudis hatte über einen 12-jährigen Flüchtling auf der Insel Kos berichtet, dessen Zeichnungen in der französischen Zeitung "Le Monde" veröffentlicht wurden. Nun tauchte der Name des Journalisten in E-Mails auf, die aus Griechenlands Nationalem Sicherheitsdienst durchgesickert waren - und zeigten, dass die Behörden ihn beobachteten.

Wurde von Griechenlands Nationalem Sicherheitsdienst überwacht: der Investigativjournalist Stavros Malichudis

Laut Malichudis kommt es in Griechenland immer öfter zu Einschüchterungen von Journalistinnen und Journalisten. Er glaubt, dass er nicht der Einzige ist, der überwacht wird. "Die Regierung ist allgemein nicht glücklich über Medienschaffende, die über Migration berichten, insbesondere über den Umgang der griechischen Regierung damit", sagt er.

Führende Politiker des Landes arbeiten sehr aktiv an einer positiven Erzählung, der gemäß Griechenland die von der EU zur Versorgung und Verwaltung der Migranten im Land erhaltenen 3,3 Milliarden Euro richtig und im Sinne des Geldgebers verwendet, so Malichudis weiter. Zahlreiche Berichte jedoch lassen Zweifel an der Richtigkeit dieser Migrationsagenda aufkommen. Internationale Medien, darunter "Der Spiegel", "The New York Times" und die Deutsche Welle, haben Beweise dafür vorgelegt, dass griechische Behörden regelmäßig Asylsuchende illegal in die Türkei abschieben.

Niederländische Journalistin konfrontiert griechischen Premier

Die meisten griechischen Medien ignorieren derartige Berichte über illegale Aktivitäten und stellen der Regierung keine unbequemen Fragen. Die langjährige niederländische Korrespondentin Ingeborg Beugel dagegen sorgte genau damit für einen Skandal.

Griechenlands Premier Kyriakos Mitsotakis

Am 9. November 2021 fragte Beugel den griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem niederländischen Amtskollegen Mark Rutte: "Wann hören Sie endlich auf, über Pushbacks und Flüchtlinge in Griechenland zu lügen", fragte sie Mitsotakis, bevor sie sowohl die EU als auch die Niederlande dafür kritisierte, Athens gewaltsame Migrationspolitik zu tolerieren und de-facto keine weiteren Asylsuchenden mehr ins Land zu lassen.

Verärgerte Antwort

Der griechische Ministerpräsident antwortete zunächst, er wisse, "dass man in den Niederlanden eine Kultur pflegt, Politikern direkte Fragen zu stellen, was ich respektiere". Dann aber verlor er die Fassung und beschuldigte sie, ihn und das Land zu beleidigen. Der Vorfall führte zu einer medialen Diskreditierungskampagne gegen Beugel, innerhalb derer sie als türkische Agentin dargestellt wurde. Die Journalistin erhielt Morddrohungen und wurde körperlich angegriffen.

Griechenland hat seine Landgrenzen zur Türkei mit einem fünf Meter hohen Zaun abgeriegelt

Internationale Hilfsorganisationen wie Human Rights Watch und Reporter ohne Grenzen machen sich zunehmend Sorgen um die Medienfreiheit in Griechenland. Ein neues Gesetz vom 11. November 2021, das das Teilen von Fake News strafbar macht, schürt ihre Besorgnis. Demnach kann jeder verurteilt werden, der "falsche Nachrichten verbreitet, die Unruhe stiften oder das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Volkswirtschaft, die Verteidigungsfähigkeit des Landes oder die öffentliche Gesundheit untergraben." Dies kann mit einer "Gefängnisstrafe von mindestens sechs Monaten und einer Geldstrafe" geahndet werden.

Klagen gegen Journalisten

"Das ist außerordentlich vage", sagt Pavlos Eleftheriadis, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Oxford, und weist darauf hin, wie das neue Gesetz gegen Medienschaffende verwendet werden könnte. Seine Hauptsorge aber gilt der Justiz des Landes: "Das griechische Gerichtssystem hat sich beim Schutz der Menschenrechte als unzuverlässig erwiesen." Eleftheriadis befürchtet, dass die Justiz in Griechenland mittlerweile sehr stark politisiert wurde: "Wir haben systemische Probleme in unserem Justizsystem, aber leider ist diese Regierung daran nicht interessiert." Laut Eleftheriadis hätte die griechische Justiz schon vor Jahren reformiert werden müssen, aber es wurde nichts unternommen. Deshalb sieht er das neue Gesetz als "Gefährdung der Meinungsfreiheit".

Stavroula Poulimeni ist eine der Gründerinnen der Nachrichten-Website Alterthess

2010 gründete Stavroula Poulimeni gemeinsam mit einer Gruppe Journalist*innen die Nachrichten-Website Alterthess in Thessaloniki. Seitdem berichtet sie über die sozialen und ökologischen Folgen von Goldabbauaktivitäten im nordgriechischen Halkidiki. Im Oktober 2020 veröffentlichte sie einen Artikel über zwei leitende Angestellte der Firma Hellas Gold, die wegen der Verschmutzung von Gewässern und Umweltschäden verurteilt worden waren. Ein Berufungsgericht bestätigte ein Jahr später das Urteil. Poulimeni bekam eine Klageschrift im Namen von Efstathios Lialios, einem der verurteilten Führungskräfte. Der fordert 100.000 Euro Entschädigung für die illegale Verarbeitung personenbezogener Daten.

Unabhängige Reporter mundtot machen

"Das ist ein klarer Versuch, uns dazu zu bringen, nicht mehr über die Umweltkriminalität in Halkidiki zu berichten", sagte Poulimeni der DW. Die Klage sei eine "SLAPP" (englisch: Strategic Lawsuit Against Public Participation, deutsch: Strategische Klage gegen öffentliche Beteiligung). SLAPPs haben das Ziel, Kritiker einzuschüchtern und Menschen zum Schweigen zu bringen, die versuchen, über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu berichten. In der EU scheint diese Taktik zuzunehmen.

Poulimeni räumt ein, dass solche Klagen viel Zeit in Anspruch nehme und auch eine psychische Belastung seien. Trotzdem habe sie keine Angst: "Das Unternehmen versucht uns einzuschüchtern - aber sie erreichen das Gegenteil: Ihr Verhalten motiviert uns, uns noch mehr mit ihnen zu beschäftigen." Alterthess ist eines der wenigen Medien, die die Aktivitäten von Hellas Gold beobachten. "In Halkidiki herrscht eine seltsame Stille um die Goldmine, die von den Mainstream-Medien aufgezwungen wurde", erklärt Poulimeni und fügt hinzu, dass viele Medien das Unternehmen unterstützen, da es Werbeaufträge vergebe.

Finanzielle Abhängigkeit

Die Art und Weise, wie Medien in Griechenland sich finanzieren, bedrohe die Pressefreiheit, erklärt Nikos Panagiotou, Professor am Institut für Journalismus der Aristoteles-Universität Thessaloniki: "Wenn Medien finanziell nicht unabhängig sind, wird die Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit allgemein untergraben. Die Medien müssen sich andere Finanzierungsmöglichkeiten suchen." Die Medienvielfalt in Griechenland sieht er zudem durch einen weiteren Faktor beschränkt: "Wir haben nur eine kleine Anzahl von Leuten, die einen großen Anteil der Medien besitzt", so Panagiotou gegenüber der DW.

Diese Vorfälle, zusammen mit der Ermordung des Journalisten Giorgos Karaivaz, Angriffe auf Reporter und Versuche der Regierung, den Zugang zu den Medien einzuschränken, haben das Team der Media Freedom Rapid Response auf Griechenland aufmerksam gemacht. Dieser Mechanismus zur Überwachung von Verletzungen der Pressefreiheit in Europa hat vor Kurzem mit der Arbeit an einer Online-Studie begonnen, die Pressefreiheit und Sicherheit von Journalisten in dem EU-Mitgliedsland beobachtet und analysiert.