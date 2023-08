Vorsicht Vulkan!

Der Ausbruch des Unterwasservulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai aus sei der stärkste, der je mit modernen Instrumenten gemessen werden konnte. Die Folgen sind weltweit zu spüren. Für die Vulkanforschung war der Ausbruch ein Alarmsignal. Die Forderung: Vulkane weltweit müssen besser überwacht werden.

Bild: Salvatore Allegra/AP/picture alliance

Frag doch! Woher stammt das Kohlendioxid bei Vulkanausbrüchen?

Vulkane stoßen Kohlendioxid und andere Gase aus. Wieviel CO2 ein Vulkan in die Luft schleudert, hängt unter anderem vom Volumen des ausgestoßenen Magmas ab.

Bild: H. Blossey/blickwinkel/picture alliance

Messexperiment in der Eifel

Der Laacher See in der Osteifel ist das Zentrum eines Vulkanfeldes. Vor rund 13.000 Jahren brach es mit Wucht aus. Kann das erneut passieren? In der Region werden Erdbeben gemessen, die auf vulkanische Aktivitäten schließen lassen. Wissenschaftler untersuchen das unterirdische Magmasystem.

Bild: Getty Images/Aurora Creative/G. B. Lewis

Vulkan aus dem Kochtopf

Besonders spannend für die Vulkanforschung sind die Magmaflüsse unter der Erde. Wie entstehen Magmareservoire? Welchen Weg nimmt das glühende Gestein? Aufschluss sollen Vulkane aus dem Labor geben, gebacken aus Gelatine!

Bild: Sebastian Escobar/AFP

Vulkan zwischen Wissenschaft und Weisheit

Der Vulkan Villarrica in Chile ist einer der aktivsten in Südamerika. Ein Ausbruch könnte verheerende Folgen für die Orte an seinem Fuß haben. Ein Team erforscht, wie Lawinen noch besser vorhergesagt werden können. Und die indigenen Mapuche - sie haben ihre eigene Sicht auf den Vulkan.

