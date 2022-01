Vorgezogenes Finale: Kamerun gegen Ägypten

Mohamed Salah hat Ägyptens Fußball-Nationalmannschaft beim Afrika-Cup in Kamerun ins Halbfinale geführt. Beim 2:1 (1:1, 0:1)-Erfolg in der Verlängerung gegen Marokko im Viertelfinale war der Torjäger des FC Liverpool einmal mehr der entscheidende Mann auf dem Platz. Nachdem die Marokkaner früh durch von Sofiane Boufal verwandelten Elfmeter in Führung gegangen waren (6. Minute), glich Salah kurz nach der Halbzeitpause aus (53.). In der Verlängerung bereitete der 29-Jährige, der bei Ägyptens 5:4-Erfolg im Achtelfinale nach Elfmeterschießen gegen die Elfenbeinküste den entscheidenden Versuch verwandelt hatte, dann den Siegtreffer von Mahmoud Trezeguet vor (100.).

Im Halbfinale kommt es nun zu einer Art "vorgezogenem Finale". Gegner der Ägypter, die den Afrika-Cup schon siebenmal gewinnen konnten, ist Gastgeber Kamerun. Die "unbezähmbaren Löwen" hatten sich am Samstag mit 2:0 (0:0) gegen Gambia durchgesetzt. Toko Ekambi sorgte mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause für die Entscheidung (50./57.). Im zweiten Semifinale trifft Senegal oder Äquatorialguinea auf Burkina Faso, das durch ein 1:0 (1:0) gegen Tunesien in die Runde der besten Acht eingezogen war. Dango Ouattara war der Torschütze (45.+3.).

asz (SID, dpa)