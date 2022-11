DW Nachrichten

Vor US-Midterms: Biden um Demokratie besorgt

Bei den Zwischenwahlen entscheidet sich, ob die Demokraten ihre Mehrheit in Kongress und Senat halten können. Viele Umfragen sehen die Partei des Präsidenten dabei in der Defensive. Nun hat sich Joe Biden noch einmal an seine Landsleute gewandt: Bei der Wahl stehe die Demokratie auf dem Spiel.