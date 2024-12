Auch wenn man große Kartons und lange Schlangen vornehmlich von einem schwedischen Möbelhaus kennt, stammt dieses Bild von einem ganz anderen Ort. Es zeigt den Werksverkauf eines Feuerwerkherstellers in der 100.000-Einwohnerstadt Bremerhaven im Nordwesten Deutschlands - und zwar nicht etwa am Nachmittag, sondern morgens um 6 Uhr. Wer an Silvester lange knallen will, muss also früh aufstehen.