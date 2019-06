Vor dem Urteil gegen Serienmörder Högel

Da ist erstmal diese Zahl, verstörend, schier unfassbar: Fast 100 mögliche Morde! Höchstwahrscheinlich von nur einem Mann begangen, einem Krankenpfleger, von Niels Högel. Hinter dieser Zahl verbergen sich die Schicksale von Männern und Frauen, die schwer krank waren oder auf ihre baldige Heilung hofften. Menschen zwischen 34 und 96 Jahren, die sich in ihrem Leid einem Krankenhaus anvertrauten, deren Lebenswege dort aber jäh endeten.

Fast 100 mögliche Morde! Hinter dieser Zahl stehen noch viel mehr Angehörige, deren Leben ein brutaler Schlag versetzt, wenn nicht sogar zerstört wurde. Sie alle fielen nach Einschätzung der Anklage dem wohl schlimmsten Serienmörder der bundesdeutschen Geschichte zum Opfer.

Der Mörder als "Rettungs-Rambo"

Zwischen den Jahren 2000 und 2005 schwingt sich Niels Högel zum Herrn über Leben und Tod auf. In den Krankenhäusern von Oldenburg und Delmenhorst in Niedersachsen spritzt er Patienten Medikamente in lebensgefährdender Dosierung, um sie nach dem Herz-Kreislauf-Versagen wiederzubeleben. Anschließend lässt er sich als Retter feiern. Doch immer wieder versagen Högels perfide Rettungsmanöver - mit tödlichem Ausgang.

Er sei bei Reanimationen immer einer der ersten gewesen und "hat andere weggedrängt, die eigentlich zuständig waren", erinnert sich ein pensionierter Pfleger vor Gericht, wie ein Reporter der Bild-Zeitung schreibt. Junge und unerfahrene Ärzte seien jedoch auch froh gewesen, dass er geholfen habe. "Rettungs-Rambo" nennen ihn seine Kollegen.

Auch im Krankenhaus von Oldenburg fielen Patienten dem Serienmörder zum Opfer

An diesem Donnerstag spricht das Landgericht Oldenburg nach einer Reihe von Prozessen das vermutlich letzte Urteil in diesem Fall. Nach den Plädoyers hatte er am Mittwoch das letzte Wort. Er entschuldige sich bei allen, “über die ich Schmerz und unsägliche Trauer gebracht habe. Als ich Menschen das Leben nahm, habe ich unzähligen Angehörigen das Wertvollste genommen.“ Aussagen, die mit seinen früheren Auftritten vor Gericht nicht zusammenpassen.

Die meisten Beobachter rechnen mit einer lebenslangen Haftstrafe bei besonderer Schwere der Schuld für den heute 42-Jährigen. So fordert es auch die Staatsanwaltschaft. Eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung Högels nach 15 Jahren würde bei diesem Urteil in der Regel ausscheiden. Seit mehr als zehn Jahren sitzt er bereits im Gefängnis.

Auf frischer Tat ertappt

Dass der Serienmörder im Juni 2005 auffliegt, ist Pflegern in Delmenhorst zu verdanken, die ihn dabei erwischen, als er auf der Intensivstation die Spritzenpumpe eines Patienten manipuliert. Dem Grauen wird nach fast fünf Jahren endlich ein Ende gesetzt. Anfangs geht es in den Ermittlungen um versuchten Totschlag, später ist von drei Morden die Rede, dann kommen weitere Verdachtsmomente und Beweise für Morde hinzu. Högel gibt sich vor Gericht jovial, scheinbar kooperativ, gesteht seine Taten. Allerdings nur insoweit man sie ihm nachweisen kann. Dafür wird er im Februar 2015 das erste Mal zu lebenslanger Haft verurteilt.

Doch nachfolgende Untersuchungen und Obduktionen an toten Patienten decken das wahre Ausmaß seiner Taten auf. Im jetzt vierten, seit Ende Oktober 2018 vor dem Landgericht Oldenburg laufenden "Jahrhundert-Prozess", wie einige Zeitungen schreiben, legt ihm die Oberstaatsanwaltschaft mittlerweile 97 Morde zur Last, für drei weitere fehlen die Beweise. Die Leichname vieler anderer potenzieller Opfer können nicht untersucht werden, weil sie eingeäschert wurden. Högel gesteht 43 Taten, an die anderen kann oder will er sich nicht erinnern, fünf streitet er ab.

Oberstaatsanwältin Daniela Schiereck-Bohlmann wirft Högel 97-fachen Mord vor

Ein Gerichtsreporter der "Süddeutschen Zeitung" notiert, dass Högel, als er auf diese Mordvorwürfe einzeln angesprochen wird, wiederholt lapidar antwortet: "Keine Erinnerung, aber kann ich nicht ausschließen." Högel habe mit einer Beiläufigkeit über die Tötung von Menschen gesprochen, als ginge es um Tests, hält der Gerichtsreporter fest. Der Angeklagte habe nicht über "Mitleid und Reue geredet, sondern nur von Erstaunen und Verwunderung, was alles möglich ist."

Den Kick bei Notfällen gesucht

Was für ein Mensch ist Högel? So viel man weiß, hatte er eine glückliche Kindheit, führte später ein unauffälliges, geregeltes Leben. Es gibt keine Hinweise auf belastende Traumata. Allein der Blick auf Högels Vergangenheit lässt die Frage nach dem Antrieb des monströsen Serienmordes unbeantwortet. "Ich weiß auch nicht, wann ich so mutiert bin", sagt Högel einmal im Verlauf des Prozesses. Die "Süddeutsche Zeitung" zitiert ihn mit den Worten, dass er sich an den Profis in der Intensivstation orientiert habe, diesen elitären Pflegekräften, "die auch schon ihre Menschlichkeit verloren hatten."

Eine Vielzahl von einzelnen Motiven habe ihn dazu getrieben, meint Psychiater Karl Beine im Gespräch mit der DW. Der Chefarzt des St. Marien-Hospitals in Hamm und Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Witten/Herdecke befasst sich seit 25 Jahren mit dem Thema Patiententötungen in Kliniken und Heimen.

Chefarzt und Psychologe Karl Beine

Zur Motivlage sagt Beine, Högel selbst habe immer angegeben, dass er diese Notfallsituationen mutwillig herbeigeführt habe, "weil er anschließend glänzen wollte, weil er nach erfolgreicher Reanimation den Kick haben wollte", ergänzt Beine. Dies weise darauf hin, "dass er ein extrem narzisstischer Mensch ist, der viel Stabilität für sein labiles Ego aus äußerer Anerkennung von Kolleginnen und Kollegen bezogen hat."

Blick in einen Abgrund

Karl Beine bezeichnet Högel zudem als verrohten und abgestumpften Menschen mit einem erheblichen Defizit an Empathie und Mitgefühl. "Ich vermute, dass er bis heute keine wirkliche Ahnung von dem unvorstellbaren Leid hat, das er über die Familien seiner Opfer gebracht hat", sagt der Chefarzt. Es tue sich ein Abgrund auf, "bei dem man letzten Endes die Motive nicht im Detail erfahren wird."

Im Zusammenhang mit dem Prozess geht es um mehr als die Frage nach der Schuld und Persönlichkeitsstruktur Högels. Es werden Verfahren gegen das Klinikpersonal aus Oldenburg und Delmenhorst folgen. Geprüft werden soll, wieso Högel so lange morden konnte und warum die Kontrollmechanismen dermaßen versagten.

So war Högel in Oldenburg zwar unter Verdacht geraten und aus dem Dienst in der Intensivstation herausgenommen worden. Trotzdem bekam er ein gutes Zeugnis, wechselte die Klinik und brachte dort mutmaßlich mehr als 60 weitere Menschen um.

Vertuschung nach Verdachtshinweisen

"Es wurden ernsthafte Frühwarnzeichen oder ernsthafte Verdachtshinweise nicht zur Kenntnis genommen, ignoriert oder sogar vertuscht", urteilt der Psychiater Beine gegenüber der DW. Das habe nichts mehr mit dem Versagen von Kontrollmechanismen zu tun, sondern damit, "dass man versucht hat, das vordergründige Wohl des eigenen Krankenhauses über das Interesse der Patientinnen und Patienten zu stellen." Zahlreiche Menschen verloren wohl auch deshalb ihr Leben.

Die Opferanwältin Gaby Lübben hält ein emotionales Plädoyer

Vor dem Landgericht Oldenburg lässt die Rechtsanwältin Gaby Lübben als eine der 17 Nebenkläger-Vertreter der Angehörigen die Menschen hinter diesen Fällen aufleben. Während ihres emotionalen Plädoyers im Prozessverlauf zeigt sie Fotos der Ermordeten und erzählt aus ihrem Leben. Bei vielen Opfer-Angehörigen fließen Tränen.

Sie schließt mit den Worten: "Ich hoffe, dass Sie, Herr Högel, die Bilder dieser Menschen niemals vergessen." Die Toten würden nun ihre Ruhe finden, "während Sie, Herr Högel, hinter verschlossener Tür von toten Seelen verfolgt alt werden". Und Högel? Er bleibt äußerlich ungerührt.