Vor 60 Jahren: Premiere für vier DW-Sendesprachen

Die sich verschärfende Konfrontation zwischen den USA und der UdSSR, die ihren Ausdruck im nuklearen Wettrüsten der USA und der UdSSR sowie der Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen auf Kuba im Oktober 1962 fand, gaben internationalen Auslandssendern Anlass, ihr Informationsangebot deutlich zu erweitern. Der Kalte Krieg, das Szenario eines Atomkriegs und weitere einschneidende Veränderungen, etwa das Ende der französischen Kolonialherrschaft in Algerien, trugen Anfang der Sechzigerjahre zu Verunsicherung in der Bevölkerung bei.

Auch die Bundesrepublik blieb nicht verschont: Die "Spiegel-Affäre" löste eine Regierungskrise aus, Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß musste zurücktreten. Politische Erschütterungen auf nationaler und internationaler Ebene zeigten umso mehr, wie wichtig unabhängige und glaubwürdige Informationen sind. Die internationalen Auslandssender wie die DW stellten sich den journalistischen Herausforderungen.

Vier Redaktionen feierten ihre Premieren auf der damals für internationale Auslandssender üblichen Kurzwelle, die im Ausland nahezu störungsfrei empfangen werden konnte. Das jeweilige Programmangebot belief sich zunächst in der Regel auf täglich 30 Minuten Informationen aus Deutschland. Das Internet sorgte ab Ende der Neunzigerjahre für eine deutlich veränderte Mediennutzung – weg vom Radio via Kurzwelle, hin zu multimedialen Angeboten.

Das Türkisch-Programm: Zwischen Reichweite und Repressionen

Mit drei Mitarbeitenden, 30 Minuten Sendezeit und dem Ziel, eine interkulturelle Brücke zu bauen, startete das Programmangebot. Ein Jahr zuvor war das deutsch-türkische Anwerbeabkommen geschlossen worden, über das 876.000 türkische Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Wichtige Ereignisse in und aus Deutschland zu erklären war – und ist bis heute – ein wesentlicher Pfeiler des Programmauftrags der DW.

Jahrzehntelang erreichten die Informationen via Radio ein interessiertes Publikum in der Türkei. Aus den anfangs 30 Minuten Sendezeit wurden zwischenzeitlich bis zu 100 Minuten. Noch 2012 wurde das Programm via Partnersender über UKW am Bosporus verbreitet. Die Zusammenarbeit mit türkischen Partnern endete 2013 aufgrund kritischer Berichterstattung im Kontext der landesweiten Proteste, die ihren Ausgang im Gezi-Park von Istanbul nahmen, für nahezu alle Auslandssender.

Im Zuge des Putschversuchs vom Sommer 2016 und der prekären Lage der Meinungsfreiheit in der Türkei verstärkte die DW ihre Aktivitäten im Türkisch-Programm und baute die Redaktion kontinuierlich aus. 52 Journalist*innen arbeiten aktuell für die Redaktion in Bonn und Berlin, dazu kommen über 30 in der Türkei. Seit Januar 2018 unterhält die DW ein Korrespondentenbüro in Istanbul.

Virtuelles Meeting der DW Türkisch-Redaktion im Vorfeld des 60-jährigen Jubiläums

Gleichzeitig schärfte die DW die regionale Relevanz des Angebots für die Zielgruppe in der Türkei. Dafür setzt sie auf einen Mix aus tagesaktueller Berichterstattung und Hintergründen zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen der Türkei, vor allem Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Gleichberechtigung in einer diversen Gesellschaft.

Ein Erfolgsrezept von DW Turkish: Über die Webseite und Social-Media-Kanäle auf YouTube, Twitter, Facebook und Instagram erreichte das Programm monatlich rund 35 Millionen Zugriffe im ersten Halbjahr 2022, sieben Mal so viele wie 2018 im gleichen Zeitraum.

Ein Teil des Erfolgs sind neben bestehenden, eher nachrichtlichen Angeboten wie DW Haber auch der türkischsprachige Youtube-Kanal +90. Der Kanal wurde als Gemeinschaftsprojekt der internationalen Sender BBC, DW, France 24 und Voice of America (VOA) im April 2019 gegründet, um durch ein breites Themenangebot die Meinungsfreiheit und -vielfalt in der Türkei zu stärken und junge Menschen zu erreichen. Der Name +90 basiert auf der internationalen türkischen Telefonvorwahl, die mit +90 beginnt. Neben dem YouTube-Kanal wurde das Projekt auch um einen Twitter- und Instagram-Account erweitert. Über 500 Videos wurden bisher veröffentlicht.

Über die +90-Kanäle auf Youtube, Twitter und Instagram wurden monatlich rund 9 Millionen Videoabrufe im letzten halben Jahr erzielt, wobei ein Großteil der Abrufe über Instagram- Videos und Instagram-Reels kommen.

Mit Blick auf die nächsten Parlamentswahlen 2023 in der Türkei kommt +90 eine besondere Bedeutung zu, da der Kanal besonders junge Menschen und damit potenzielle Erstwähler anspricht. "Jetzt, ein Jahr vor den Wahlen in der Türkei, werden wir uns mehr denn je auf aktuelle politische, soziale sowie wirtschaftliche Themen, die das tägliche Leben unserer vielfältigen jungen türkischen Zielgruppe betreffen, konzentrieren - wie immer durch innovativen und konstruktiven Journalismus", sagt Isil Nergiz, Leiterin von +90.

Trotz der Erfolge hat die Türkisch-Redaktion mit Schwierigkeiten zu kämpfen. "Wir erleben regelmäßig Anfeindungen. Trollfabriken torpedieren unsere Webseite und unsere Mitarbeitenden in den Sozialen Medien nahezu tagtäglich", sagt Redaktionsleiter Erkan Arikan. Laut Reporter ohne Grenzen rangiert die Türkei auf Platz 149 von 180 in der Rangliste der Pressefreiheit, die Medienlandschaft steht fast vollständig unter Kontrolle der Regierung. Erst im Februar 2022 wurde die DW von der türkischen Medienregulierungsbehörde (RTÜK) aufgefordert, eine Lizenz für die Verbreitung ihres redaktionellen Angebots zu beantragen. Die DW hat dagegen Klage eingereicht. Erkan Arikan gibt sich zuversichtlich. Neue Formate sind in Planung.

Die DW in Lateinamerika: Unterschiedliche Anlässe für neue Sendesprachen

Die Beweggründe, neue Redaktionen einzurichten und auch ein sich veränderndes Deutschland-Bild zu vermitteln, waren stets unterschiedlich. Bereits ein Jahr nach ihrer Gründung im Frühjahr 1953 hatte die DW erstmals Sendungen auf Portugiesisch ausgestrahlt, eine eigene Redaktion für Brasilien mit DW Brasil aber erst im Jahr 1962 geschaffen. Das größte Land Lateinamerikas befand sich in einer Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs und versuchte, die Abhängigkeit von den USA zu verringern, was 1964 zur Militärdiktatur führte. "Die Medien müssen auch diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die eine Bedrohung für Frieden und Stabilität darstellen und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ihrer Rechte und Perspektiven berauben", heißt es in einer DW-Chronik.

Das spanischsprachige Programm für Lateinamerika startete in den Anfangsjahren der kubanischen Revolution, kurz nach dem Sturz des dominikanischen Diktators Trujillo, während der Stroessner-Herrschaft in Paraguay. In den 1970er-Jahren führten Militärputsche auch in Chile, Argentinien und Uruguay in blutige Diktaturen; Nicaragua, Guatemala und El Salvador reihten sich ein. Die spanischsprachige Redaktion baute das Programm stetig aus. Als die Kurzwelle nicht mehr die

zeitgemäße Plattform war und die Radiosendungen Ende 1999 eingestellt wurden, gab es bereits ein TV-Angebot und wenig später auch ein Online-Angebot von DW Spanish.

Bereits 1992 bot die DW ein zunächst täglich zweistündiges TV-Programm für Lateinamerika, das wenige Jahre später auf 24 Stunden ausgebaut wurde. 2018 eröffnete die DW ein Studio in Bogotá. Das TV-Vollprogramm bietet rund um die Uhr Nachrichten, insgesamt 20 Magazin- und Talksendungen sowie Dokumentationen. Ebenso wie beim Online-Angebot liegt der Schwerpunkt neben der Aktualität auf den Themen Frauenrechte, Umwelt, Migration, Wissenschaft und Digitalisierung, denen jeweils eigene TV- oder Social-Media-Formate gewidmet sind.

Konstruktiver Journalismus steht besonders bei den regionalisierten Eigenproduktionen im Mittelpunkt. Das wird deutlich bei der Umweltsendung "Economía creativa" oder beim Format "Fuerza latina", das starke Frauen Lateinamerikas porträtiert. Das Online-Angebot punktet ebenfalls mit 24/7-Aktualität, seit 2019 um einen Newsdesk in Zentralamerika verstärkt.

Die Kolumnen, u.a. von der kubanischen Bloggerin Yoani Sánchez und dem beliebten ehemaligen urugayischen Präsidenten "Pepe" Mujica, sind auch in den Sozialen Medien regelmäßig ein Erfolg. Den ersten Facebook-Kanal startete DW Spanisch 2010. Heute ist Lateinamerika in den Sprachen Portugiesisch für Brasilien und Spanisch auf insgesamt elf Social-Media-Kanälen bei YouTube, Facebook, Twitter und Instagram präsent. Der neue Bereich Social Video hat in den vergangenen beiden Jahren unterschiedliche Formate für verschiedene Plattformen entwickelt, vom launigen 30-sekündigen Reel für Instagram über anspruchsvolle eigene Umwelt- und Wissenschaftsproduktionen bis zum aufwendigen #contexto, das komplizierte politische Zusammenhänge und Hintergründe erklärt.

31 Millionen nutzen Angebote von DW Spanisch

Im Ranking aller DW-Sprachen belegt Spanisch Rang 3 und kam 2021 auf 31 Millionen wöchentliche Nutzende in Lateinamerika. Allein mit dem spanischsprachigen TV-Angebot erreicht die DW im priorisierten Zielland Mexiko heute 16 Prozent wöchentliche Reichweite. Die drei spanischsprachigen YouTube-Kanäle haben über sieben Millionen Abonnenten, der brasilianische Kanal erzielt mit eigenen Explainer-Formaten im aktuellen Wahlkampf stetige Zuwächse.

"In einer polarisierten und stark national geprägten Medienlandschaft finden wir ein hohes Nutzenden-Interesse", sagt Uta Thofern, Director Programs for Latin America. "Eine neutrale und ausgewogene Darstellung, die internationale Zusammenhänge und Konsequenzen berücksichtigt, ist in diesem Kontext ein Alleinstellungsmerkmal von DW Español ebenso wie DW Brasil." Wie hoch die Glaubwürdigkeit der DW in Lateinamerika ist, zeigt sich auch in internationalen Krisensituationen wie dem Ukraine-Krieg: Die Digitalplattformen der Lateinamerika-Redaktionen erreichten im März 2022 knapp 195 Millionen Zugriffe.

Südasien/Australien: Auch im Pazifik-Raum wächst Anfang der Sechizigerjahre die Verunsicherung

Vor dem Hintergrund der Konfrontation beider Großmächte wächst auch in der Pazifik-Region Südostasiens die Verunsicherung. Bewaffnete Konflikte, etwa in Laos, sowie die Verlegung von rund 60.000 US-Militärs in die Region bieten Anlass zur Besorgnis. Die DW entscheidet sich, ein interessiertes Publikum bis in den nach Australien reichenden Raum mit journalistisch-unabhängigen Informationen auf Englisch zu versorgen – ebenfalls via Kurzwelle.

60 Jahre später erreicht die DW 289 Millionen Menschen weltweit, 122 Millionen davon über die Online-Angebote, 117 Millionen mit ihren vier TV-Sprachen (Englisch, Spanisch, Arabisch und Deutsch) sowie 50 Millionen mit Radio-Programmen.