Vor 50 Jahren trat das „Fräulein-Verbot“ in Kraft

„Fräulein Rottenmeier“ – die strenge und humorlose Hausdame in Johanna Spyris Buch „Heidi“ – ist ein bekanntes literarisches Exemplar der Spezies „Fräulein“. Das Buch wurde 1880 veröffentlicht, vor mehr als 140 Jahren. Wer weiblich ist und in einer Berliner Kneipe seine Handschuhe liegen lässt, dem kann es allerdings auch heute noch passieren, dass ihm schnoddrig „Frollein, Se ham da wat verjessn“ hinterhergerufen wird – und zwar ziemlich unabhängig vom Alter.

Ansonsten ist die Bezeichnung für Frauen im 21. Jahrhundert kaum mehr in Gebrauch – schon gar nicht als Unterscheidungsmerkmal zwischen ledigen und verheirateten Frauen. Laut Duden ist die Bezeichnung „Fräulein“ nämlich eine „titelähnliche, auch als Anrede verwendete Bezeichnung für eine unverheiratete weibliche Person“, wobei das Standardwerk heute darauf hinweist, dass diese „veraltet“ sei.

Bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts war „Fräulein“ im Alltag allgegenwärtig, auch wenn Kritik an der Verwendung nie verstummte. Zu offensichtlich war der abschätzige Unterton der Bezeichnung, für die es keine männliche Entsprechung gab. Vor 50 Jahren aber war endgültig Schluss mit „Fräulein“ – zumindest im dienstlichen Sprachgebrauch der Behörden des Bundes. Am 16. Januar 1972 verfügte das Bundesinnenministerium, dass der Gebrauch der Bezeichnung „Fräulein“ in Bundesbehörden zu unterlassen sei – der Anfang des gendergerechten Sprachgebrauchs war gemacht.

Woher kam die Anrede „Fräulein“?

Ursprünglich hatte der Begriff, der vom mittelhochdeutschen „Vrouwelin“ stammt, eine andere Konnotation. Frau oder mittelhochdeutsch „vrouwe“ war vor dem 19. Jahrhundert keine allgemeine Geschlechtsbezeichnung – dafür gab es „wip“ – sondern die Bezeichnung einer Adeligen. Ebenso war auch „Herr“ keine Anrede für alle Männer, sondern für den Lehnsherren. Das „Fräulein“ war entsprechend die Fürstentochter.

Diese Bedeutung taucht noch etwa in Goethes „Faust“ auf, wenn Faust Gretchen mit den Worten anspricht: „Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, Meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen?“ Und Gretchens Antwort darauf: „Bin weder Fräulein, weder schön, Kann ungeleitet nach Hause gehen.“

Anfang des 20. Jahrhunderts waren „Fräulein“ unverheiratet, berufstätig und häufig schlecht bezahlt. Sie arbeiteten als Sekretärin oder als Telefonistin – das berühmte „Fräulein vom Amt“ kam so zu seinem Namen. Auch Lehrerinnen, die damals nicht verheiratet sein durften, wurden so angesprochen.

Sobald ein „Fräulein“ heiratete, wurde sie „Frau“ und hörte auf zu arbeiten – weil die Arbeit finanziell nicht mehr nötig war oder der Ehemann sie nicht erlaubte. Das hatte auch zur Folge, dass sich Frauen über ihren Mann definieren mussten – was sie mitunter vielleicht auch wollten: Wenn der Mann promoviert war, wurden auch sie in der Anrede zur „Frau Doktor“.

Schon früh Kritik am Begriff „Fräulein“

Schon 1952 schrieb eine Leserin des CDU-Parteiblatts „Union in Deutschland“: Die „Doppelanrede Frau – Fräulein ist nichts anderes als die offizielle Einteilung und Wertung des ganzen weiblichen Geschlechts nach seiner erklärten Beziehung zum Manne.“

Viele Frauen störte zudem nicht nur die Endung „-lein“, also die Verkleinerungsform, die die Frau versächlicht und zur „kleinen Frau“ macht. Es ging ihnen auch um sprachliche Gleichheit. „Wie lächerlich würde sich zum Beispiel ein Junggeselle vorkommen, wenn man ihn mit ‚Herrlein‘ titulierte“, schreibt eine Frau laut WDR-Bericht damals an das Bundesinnenministerium in einem von zahlreichen Beschwerdebriefen.

Der lange Weg zur Änderung

Auch der Erlass vom 16. Januar 1972 fiel nicht vom Himmel: Die Politik beschäftigte sich ebenso wie die Öffentlichkeit bereits in den 1950er-Jahren mit dem Thema, allmählich brachen die alten Konventionen auf. So galt schon seit 1955 für die Bundesbehörden ein Erlass, wonach jede unverheiratete Frau, die dies wünsche, als „Frau“ zu bezeichnen sei. Zwar war kein formeller Antrag nötig, aber der Wunsch musste „erkennbar“ und aktiv geäußert werden. Das war also noch kein Automatismus.

In den 60er Jahren mit ihren tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen reichte auch dies irgendwann nicht mehr. Ohnehin wurde die Bezeichnung „Fräulein“ zunehmend unüblicher und als altmodisch abgelehnt.

Bundestagsvizepräsidentin Lieselotte Funcke gelang es Anfang der 70er-Jahre schließlich, den amtierenden Bundesinnenminister Genscher für die konsequente Tilgung des Fräulein-Titels aus dem Amtsdeutsch zu gewinnen. In einem Interview mit der Zeitschrift „Brigitte“ sagte sie damals, die Anrede „Fräulein“ für eine unverheiratete Frau zu verwenden, sei vielleicht früher gerechtfertigt gewesen. „Ein ‚Fräulein‘ war eine Jungfrau. Erst mit der Heirat wurde sie biologisch eine Frau. Auch gesellschaftliches Ansehen erwarb sie nach herkömmlichen Vorstellungen allein durch den Mann.“ Mittlerweile sei dies aber „eine überholte Sprachgewohnheit“.

Die neue Regelung

Das Bundesinnenministerium kündigte am 16. Februar 1971 auf einer Pressekonferenz mit den führenden Frauenverbänden feierlich eine Änderung der amtlichen Regeln an. Die Verkündung des Erlasses allerdings verzögerte sich noch um fast ein ganzes Jahr bis zum 16. Januar 1972. Im Nachhinein tauchten noch Unklarheiten auf, die genauer geregelt werden mussten. So war anfangs eine Altersgrenze vorgesehen, wonach nur volljährige Frauen ab 18 Jahren automatisch in den Genuss der Änderung kommen sollten. Da nicht immer allen Behörden die notwendigen Informationen zum Alter vorlagen, wurde am Ende auf die Altersgrenze verzichtet.

In der Folge setzte sich die Anrede nach und nach am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft durch. Allerdings war auch dies noch nicht das Ende des „Fräuleins“ im behördlichen Sprachgebrauch insgesamt. Es dauerte noch einige Zeit, bis die Praxis auch in allen Bundesländern abgeschafft war.

