Vor 25 Jahren: Ein Tribunal für Ruanda

Ruanda 1994: Extremistische Medien rufen zu Mord auf, radikalisierte Hutu schlachten erbarmungslos Angehörige der Tutsi-Minderheit und moderate Hutu ab, in den Flüssen treiben Leichen. Innerhalb von nur 100 Tagen werden nach UN-Schätzungen zwischen 800.000 und einer Million Menschen systematisch verfolgt und getötet. Der Rest der Welt schaut tatenlos zu.

Nach diesem Verbrechen, einem der schlimmsten der Menschheitsgeschichte, will die internationale Gemeinschaft ein Zeichen setzen: Sie will endlich handeln und beweisen, dass internationale Strafjustiz keine Utopie ist, sondern möglich.

Weitere gut hundert Tage später, am 8. November 1994, beschließt der UN-Sicherheitsrat, einen Ad-hoc-Gerichtshof für die Aufarbeitung der Taten einzusetzen. Bereits Anfang 1995 nimmt der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda (ICTR) in der nordtansanischen Stadt Arusha seine Arbeit auf. Während viele der Täter sich sogenannten Gacacas, traditionellen Dorfgerichten, stellen müssen, sollen sich in Arusha die Drahtzieher verantworten. Es ist ein Experiment in internationaler Gerechtigkeit.

61 Schuldsprüche, 14 Freisprüche

Nach 21 Jahren hat der ICTR seine Arbeit zum Jahresbeginn 2016 eingestellt. Hassan Bubacar Jallow, bis zuletzt Generalstaatsanwalt beim ICTR, zog damals eine positive Bilanz: "Wir haben außerordentlich viele Fälle bearbeitet", sagte er der DW. Dem Ruanda-Tribunal sei es gelungen, Militärchefs, Lokalpolitiker, Journalisten und auch Verwaltungschefs, die am Völkermord beteiligt gewesen seien, vor Gericht zu stellen. Zudem habe das ICTR einen Großteil der Gesetzgebung verfasst, die heute anderen Gerichten weltweit als Vorlage dient: "Diese Gerichte können nun den so wichtigen Kampf gegen die Straflosigkeit auf unserer Welt fortsetzen."

Auch 25 Jahre nach dem Genozid bleibt die Trauer um die ermordeten Angehörigen

1998 verurteilte das Ruanda-Tribunal als erstes internationales Strafgericht einen Angeklagten wegen Völkermords. Rund vier Fünftel der mutmaßlich Hauptverantwortlichen für den Genozid 1994 konnten in den Jahren danach festgenommen und vor Gericht gestellt werden. Gegen 93 Personen erhob der ICTR Anklage. 61 wurden schuldig, 14 freigesprochen. Die meisten Beobachter sind sich einig: Im Großen und Ganzen habe der ICTR die ihm übertragenen Aufgaben erfüllt.

Géraldine Mattioli-Zeltner von Human Rights Watch bestätigte, dass der ICTR einen großen Beitrag zum Aufbau einer Internationalen Strafverfolgung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit geleistet habe. Der Strafgerichtshof für Ruanda sei ein Meilenstein auf dem Weg zur Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag gewesen. Neun Angeklagte konnten jedoch nicht nach Arusha überführt werden. Aber diese Fälle würden keineswegs vergessen, sondern von einer Auffang-Institution unter der Ägide der UNO weiterverfolgt, betont Generalstaatsanwalt Jallow.

Keine Strafverfolgung von Tutsi-Rebellen

Neben Anerkennung für die geleistete Arbeit wurde der ICTR aber auch immer wieder kritisiert: Problematisch sei vor allem, dass in den fast 21 Jahren die Rolle von ehemaligen Tutsi-Rebellen, die heute Führungspositionen in Ruanda besetzen, ungeklärt geblieben sei. Der ICTR habe auch das Mandat gehabt, die Straftaten der Tutsis zu verfolgen, sagt Mattioli-Zeltner 2016 im DW-Interview: "Doch es wurde keine einzige Straftat der RPF untersucht. Wir halten es für sehr problematisch, dass diese andere Seite des Genozids von dem Gericht nicht aufgearbeitet wurde." Die Tutsi-Organisation RPF (Rwandan Patriotic Front) des heutigen ruandischen Präsidenten Paul Kagame hatte 1994 dem Genozid ein Ende bereitet.

100 Tage Morden Signal zum Völkermord Am 6. April 1994 schießen Unbekannte das Flugzeug des ruandischen Präsidenten Juvénal Habyarimana beim Landeanflug auf die Hauptstadt Kigali mit einer Rakete ab. Habyarimana, sein Amtskollege aus Burundi und acht weitere Insassen sterben. Am Tag darauf beginnen Massaker, die drei Monate andauern und mindestens 800.000 Ruander das Leben kosten.

100 Tage Morden Gezieltes Töten Nach dem Attentat auf den Präsidenten gehen extremistische Hutu auf die Minderheit der Tutsi und auf gemäßigte Hutu los. Die Mörder sind gut vorbereitet und gehen gezielt vor. Im Visier haben sie vor allem Menschenrechtler, Journalisten und Politiker. Zu den ersten Opfern am 7. April gehört Premierministerin Agathe Uwiringiymana.

100 Tage Morden Rettung für Ausländer Während in Kigali und auf dem Land in den folgenden Tagen täglich an die Tausend Ruander getötet werden, evakuieren belgische und französische Spezialtruppen etwa 3500 Ausländer. Belgische Fallschirmjäger retten am 13. April auch die sieben deutschen Mitarbeiter und ihre Familien aus der Sendestation der Deutschen Welle in Kigali. Nur 80 der 120 einheimischen Mitarbeiter überleben den Genozid.

100 Tage Morden Ungehörter Hilferuf Hinweise auf die geplante Vernichtung der Tutsi liegen dem kanadischen Blauhelmkommandeur Romeo Dallaire schon Anfang 1994 vor. Seine als "Genocide-Fax" bekannt gewordene Nachricht vom 11. Januar an die UN wird zurückgewiesen. Auch spätere, verzweifelte Appelle des Generals während des Völkermords lässt der damalige UN-Chef für friedenserhaltende Maßnahmen, Kofi Annan, nicht gelten.

100 Tage Morden Hassmedien Der Radiosender Mille Collines (RTLM) und die Wochenzeitung Kangura stacheln zum Hass auf Tutsi an. Kangura etwa veröffentlicht schon 1990 die rassistischen "Zehn Gebote der Hutu". Das durch Popmusik und Sportberichte populäre Radio Mille Collines ruft täglich zur Hetzjagd und Ermordung auf. Regisseur Milo Rau widmet diesen menschenverachtenden Sendungen später seinen Film "Hate Radio" (Foto).

100 Tage Morden Zuflucht im Hotel In Kigali versteckt Paul Rusesabagina mehr als 1000 Menschen im Hotel Des Mille Collines. Nachdem der belgische Manager das Land verlassen hatte, hatte Rusesabagina dessen Posten eingenommen. Mit viel Alkohol und Geld kann er die Hutu-Milizen davon abhalten, die Flüchtlinge zu töten. An vielen anderen vermeintlichen Zufluchtsorten entkommen die Opfer dem Morden nicht.

100 Tage Morden Massaker in Kirchen Selbst vor Kirchen, in denen viele Menschen Schutz suchen, machen die Mörder nicht Halt. Rund 4000 Männer, Frauen und Kinder werden im Gotteshaus von Ntarama in der Nähe von Kigali mit Äxten, Messern und Macheten ermordet. Heute ist die Kirche eine der vielen Gedenkstätten. Aufgereihte Totenköpfe und Menschenknochen sowie Einschusslöcher in den Wänden erinnern bis heute an den Genozid.

100 Tage Morden Frankreichs Rolle Paris pflegt enge Kontakte zum Hutu-Regime. Als die Rebellen der Ruandischen Patriotischen Front (RPF) die Völkermörder weit zurückgedrängt haben, greift im Juni Frankreichs Armee ein. Sie ermöglicht den für den Genozid verantwortlichen Soldaten und Milizionären, mit ihren Waffen nach Zaire, in die heutige Demokratische Republik Kongo, zu fliehen.

100 Tage Morden Flüchtlingsströme Während des Mordens fliehen Millionen Ruander - Tutsi und Hutu - in die Nachbarländer Tansania, Zaire und Uganda. Zwei Millionen Flüchtlinge kommen allein nach Zaire. Ehemalige Armeeangehörige und Völkermörder unter ihnen gründen die Demokratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas (FDLR) und sorgen bis heute für Unsicherheit im Ostkongo.

100 Tage Morden Einnahme Kigalis Vor der Kirche der Heiligen Familie in Kigali patrouillieren am 4. Juli 1994 Rebellen der RPF. Inzwischen haben sie die meisten Landesteile befreit und die Völkermörder in die Flucht getrieben. Menschenrechtler beklagen allerdings, dass auch die Rebellen Verbrechen begehen - für die bis heute niemand zur Verantwortung gezogen wurde.

100 Tage Morden Ende des Genozids Generalmajor Paul Kagame, Chef der RPF, erklärt am 18. Juli 1994 den Krieg gegen die Regierungstruppen für beendet. Die Rebellen kontrollieren die Hauptstadt und andere wichtige Städte. Zunächst setzen sie eine provisorische Regierung ein. Seit dem Jahr 2000 ist Kagame Präsident Ruandas.

100 Tage Morden Bleibende Narben Der Genozid dauerte knapp drei Monate. Die Opfer wurden meist mit Macheten bestialisch ermordet. Nachbarn töteten Nachbarn. Leichen oder Leichenteile von Babys, Kindern, Erwachsenen und Greisen säumen die Straßen. Es gibt keine Familie, die nicht betroffen ist. Nicht nur die Narben an den Körpern der Überlebenden halten die Erinnerung an den Völkermord wach. Autorin/Autor: Andrea Schmidt



Ein weiterer Kritikpunkt am ICTR: Die strafrechtliche Aufarbeitung der Ereignisse von 1994 habe sich als äußerst kostspielig erwiesen. An die zwei Milliarden US-Dollar soll das Ruanda-Tribunal insgesamt verschlungen haben. In der Vergangenheit wurde der Gerichtshof, an dem zeitweise mehr als 1200 Menschen beschäftigt waren, wiederholt wegen Ineffizienz, fehlender Professionalität und Korruption kritisiert.

Wie geht es weiter?

Klar ist: Die Gräueltaten sind auch nach der Schließung des ICTR noch immer nicht vollständig aufgearbeitet. An Gerichten in Ruanda dauern die - vorwiegend gegen Zivilisten laufenden - Prozesse noch an. Und auch die vom ICTR begonnene Arbeit wird fortgeführt: in einer gemeinsamen Nachfolgeorganisation mit dem früheren Jugoslawien-Strafgerichtshof unter dem Dach der Vereinten Nationen. Auch dieser sogenannte Mechanismus will einen Großteil seiner Arbeit bis Ende 2020 abschließen. Die Suche nach acht untergetauchten Personen, die vom ICTR wegen mutmaßlicher Beteiligung am Genozid in Ruanda angeklagt wurden, soll auch danach weitergehen.

Präsident Paul Kagame (2.v.l.) mit seiner Frau Jeannette und den Chefs von Afrikanischer und Europäischer Union am Mahnmal für den Völkermord in Kigali

Dafür sind die Juristen jedoch auf die Mitarbeit der Staaten angewiesen, in denen die Gesuchten sich aufhalten. Im Juli rügte der Chef-Ermittler des Mechanismus, Serge Brammertz, Südafrika öffentlich, weil es eine Festnahme verschleppe. Zuvor hatte es Anschuldigungen gegeben, Kenia schütze den vom ICTR angeklagten ruandischen Geschäftsmann Félicien Kabuga, mutmaßlich einer der wichtigsten Geldgeber für den Genozid.

Menschenrechtsaktivistin Mattioli-Zeltner appellierte nach der Schließung des ICTR an die Staatengemeinschaft, die verbliebenen Täter und Hintermänner des Genozids in Ruanda zu verfolgen. "Nach dem Genozid 1994 sind viele der Straftäter in andere Länder geflohen. Unserer Meinung nach ist es sehr wichtig, dass diese Länder weiterhin wachsam bleiben. Und wenn der Verdacht aufkommt, dass jemand in den Völkermord involviert ist, dann können auch Drittstaaten diese Fälle untersuchen und die verdächtigen Personen vor Gericht stellen."

Einen Präzedenzfall hat vor knapp vier Jahren ein deutsches Gericht abgeschlossen: Genozid zählt zu den Tatbeständen, die in Deutschland nach dem Weltrechtsprinzip verhandelt werden. Das besagt, dass deutsche Gerichte zuständig für die Wahrung des Völkerrechts sein können, selbst wenn die Taten außerhalb Deutschlands und ohne die Beteiligung Deutscher stattgefunden haben. So verurteilte das Oberlandesgericht Frankfurt am Main Ende 2015 einen früheren ruandischen Bürgermeister zu lebenslanger Haft. Der Angeklagte Onesphore Ruwabukombe habe im April 1994 "wissentlich und willentlich" ein Massaker auf einem Kirchengelände "vorbereitet, organisiert, befehligt und ausgeführt", befand das Gericht. Auch nach der Schließung des ICTR gibt es also noch Wege, die verbliebenen Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Mitarbeit: Frejus Quenum

Eine frühere Version dieses Artikels wurde erstmals am 04.01.2016 veröffentlicht unter dem Titel: "Mission erfüllt? Das Ruanda-Tribunal schließt"