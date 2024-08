Dass man den am 13.8.1899 im Londoner Bezirk Leytonstone geborenen Alfred Hitchcock auch heute noch so schätzt, fast 45 Jahre nach seinem Tod, hat natürlich in allererster Linie mit seinen Filmen zu tun. Es liegt aber auch daran, dass Hitchcock ein begnadeter Selbstdarsteller war. Am Rande von Dreharbeiten inszenierte er sich gern an der Seite seiner Stars - wie hier 1950 mit Marlene Dietrich.