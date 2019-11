Von Wolf Biermann zum Mauerfall: Wie ein Konzert in Köln zum Anfang vom Ende der DDR wurde

"Der Stacheldraht wächst langsam ein, tief in die Haut, in Brust und Bein, ins Hirn, in graue Zelln", singt der Mann mit Schnauzbart und blau-weiß gestreiftem Hemd, sich selbst auf der Gitarre begleitend. "Umgürtet mit dem Drahtverband ist unser Land ein Inselland, umbrandet von bleiernen Welln."

Der Liedermacher heißt Wolf Biermann und er singt von seinem Deutschland, der DDR. An diesem 13. November 1976, mitten im Kalten Krieg, gibt es zwei deutsche Staaten: im Westen die Bundesrepublik, im Osten die DDR. Der Auftritt in der Kölner Sporthalle ist Biermanns erstes offizielles Konzert nach einem elf Jahre währenden Auftrittsverbot. In der DDR darf er seine frechen und staatskritischen Lieder nicht singen. Doch für diese Konzertreise hat die Staatsführung ihn in den Westen fahren lassen.

Musik gegen ein "System von Politbürokraten"

In den Liedern, wie der oben zitierten "Ballade vom preußischen Ikarus", nimmt er kein Blatt vor den Mund, kritisiert das ostdeutsche "Herrschaftssystem der Politbürokraten", das seine Bürger hinter Mauer und Stacheldraht einsperrt und auf "Republikflüchtlinge" an der Grenze schießt. Biermann selbst, der sich als kritischen Kommunisten sieht, wird vom Stasi (Staatssicherheit) genannten DDR-Geheimdienst als Staatsfeind betrachtet und seit Jahren überwacht und bespitzelt.

Das westdeutsche Publikum feiert Biermann mit stehenden Ovationen. "In der einen Hand die Gitarre, in der anderen den roten Nelkenstrauß, ließ ich mich feiern nach viereinhalb Stunden Singerei vor 7000 hinreißend lebendigen Menschen", erinnert er sich rückblickend an diese Glücksmomente.

"Aus, alles aus! Leben vorbei."

Drei Tage später. Wolf Biermann hat am Vorabend mit Freunden seinen 40. Geburtstag gefeiert. Nun sitzt er im Auto Richtung Bochum, wo er ein zweites Konzert geben soll. Im Radio laufen Nachrichten: "Die zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann, der 1953 aus Hamburg in die DDR übersiedelte, das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen."

Wolf Biermann ist schockiert: "Ich war wie in die Tonne getreten. Mir wurde elend vor Angst, dunkel vor Augen", schreibt er später in seiner Autobiografie über diesen Moment, “Aus! Alles aus! Leben vorbei.“ Denn anders als die "Republikflüchtlinge“ möchte Biermann ja überhaupt nicht raus aus der DDR, möchte sie mitgestalten, deshalb ist er ja als 16-jähriger übergesiedelt. Er will seine "solidarische Kritik an der DDR unverblümt singen und sagen". Das ist jetzt vorbei. Jahre später, als Biermann seine Stasi-Akten einsehen kann, wird ihm klar, dass seine Ausbürgerung offenbar schon lange geplant war. Die DDR-Führung hatte nur noch auf eine passende Gelegenheit gewartet.

DDR-Protestlawine: "Ausbürgerung bitte überdenken"

Die Ausbürgerung Biermanns löst eine Lawine von Protesten aus. Wenige Tage später veröffentlichen zwölf prominente DDR-Autorinnen und Autoren, unter ihnen Christa Wolf, Stephan Hermlin, Sarah Kirsch und Stefan Heym, einen offenen Brief an die DDR-Staatsführung: "Wolf Biermann war und ist ein unbequemer Dichter", heißt es darin unter anderem. "Unser sozialistischer Staat müsste eine solche Unbequemlichkeit gelassen nachdenkend ertragen können." Der Brief schließt mit einem Appell: "Wir protestieren gegen seine Ausbürgerung und bitten darum, die beschlossene Maßnahme zu überdenken."

Jochen Staadt

Denn es ist eine äußerst extreme Maßnahme. Auch der Politikwissenschaftler Jochen Staadt, damals Student an der Freien Universität Berlin, hat das Biermann-Konzert im Fernsehen gesehen. "Das ist schon ein starkes Stück, dass das möglich ist, dass er da auftritt", hat er damals gedacht, wie er sich im DW-Gespräch erinnert. "Aber was dann passiert ist, konnte ich mir nicht vorstellen. Denn die Ausbürgerung von Menschen, die dem Regime widersprachen, war ja eine Praxis der Nationalsozialisten. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die DDR diese Sanktion gegen einen der Ihren, der sich damals als Kommunist verstand, verhängt."

Biermann mit Eva-Maria und Nina Hagen

Ein kultureller Exodus

Den zwölf ersten Unterzeichnern schließen sich Hunderte weitere an. Die DDR-Führung reagiert mit Härte auf die Petition, setzt Künstler und Intellektuelle unter Druck, erteilt Berufsverbote, entlässt Künstler aus dem Staatsdienst. Einige der Unterzeichner distanzieren sich später von der Petition, aber es ist zu spät: Ein kultureller Exodus beginnt.

In den folgenden Monaten und Jahren verlassen zahlreiche Künstler und Intellektuelle die DDR, darunter Jurek Becker, Sarah Kirsch, Reiner Kunze, Manfred Krug, Nina Hagen und Günter Kunert. Es sind - wie Biermann - Menschen, die eigentlich gar nicht weg wollten, die die DDR nicht abschaffen, sondern zu einem besseren Staat machen wollten.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Protest, Haft und Abschiebung nach West-Berlin Die Liedermacher Christian Kunert, Gerulf Pannach und Wolf Biermann mit dem Schriftsteller Jürgen Fuchs im August 1977 in West-Berlin. Wolf Biermann ist seit November 1976 im Westen. Nach einem Konzert in Köln hat ihn die DDR-Führung ausgebürgert. Dagegen protestieren u.a. auch die drei anderen Männer. Sie werden verhaftet, ebenfalls ausgebürgert und nach West-Berlin ausgewiesen.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Prozess und fristlose Entlassung: Eva-Maria Hagen Die auch als "Brigitte Bardot des Ostens" bekannte Schauspielerin Eva-Maria Hagen war von 1965 bis 1972 Wolf Biermanns Lebensgefährtin. Auch nach der Trennung unterstützt sie ihn und protestiert gegen seine Ausbürgerung. Sie wird fristlos aus ihrem Engagement entlassen und 1977 ebenfalls ausgebürgert. Zusammen mit ihrer Tochter Nina siedelt sie in die Bundesrepublik über.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Punk-Rock im Westen statt Schauspiel im Osten: Nina Hagen Eigentlich wollte Nina Hagen in der DDR Schauspielerin werden, doch der Antrag auf Zulassung zur Schauspielschule wurde ohne Begründung abgelehnt. Sie gilt den DDR-Machthabern als politisch unzuverlässig. 1978, ein Jahr nach ihrer Übersiedelung in den Westen, erscheint die LP "Nina Hagen Band" - ein feministischer Klassiker des deutschen Punk-Rock.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Mit "Liebling Kreuzberg" im Westen erfolgreich: Jurek Becker Jurek Becker, Schriftsteller und Drehbuchautor, protestiert ebenfalls gegen Biermanns Ausbürgerung. Der Autor des Romans "Jakob der Lügner" wird aus der SED ausgeschlossen und siedelt 1977 in die Bundesrepublik über. Im Westen wird er mit seinen Drehbüchern zur erfolgreichen TV-Serie "Liebling Kreuzberg" landesweit bekannt. Hauptdarsteller in der Serie: Manfred Krug, ebenfalls aus der DDR.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Ausreise wegen Berufsverbot: Manfred Krug Manfred Krug zog 1949, als 12-jähriger, mit seinem Vater aus Duisburg in die DDR. Erst lernt er Stahlschmelzer, dann Schauspieler. Im Film "Spur der Steine" spielt er einen aufrührerischen Brigade-Leiter - der Film wird prompt aus den Kinos genommen. 1976 erhält Krug nach dem Protest gegen die Biermann-Ausbürgerung Teilberufsverbot. Er stellt einen Ausreiseantrag, der 1977 genehmigt wird.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Protest gegen russische Panzer in Prag: Bettina Wegner Die Berliner Liedermacherin Bettina Wegner war schon vor ihrem Protest gegen die Biermann-Ausbürgerung mit der Staatsmacht in Konflikt geraten: Sie saß wegen "staatsfeindlicher Hetze" in Untersuchungshaft, nachdem sie gegen den Einmarsch russischer Panzer in Prag 1968 protestiert hatte. Wegen ihrer Unterstützung für Biermann bekommt sie in der DDR Berufsverbot und übersiedelt 1983 in den Westen.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Keine "wunderbaren Jahre" in der DDR: Reiner Kunze 1976 wird Reiner Kunzes Prosa-Band "Die wunderbaren Jahre" in der Bundesrepublik veröffentlicht. Der DDR-Schriftsteller und Übersetzer übt darin scharfe Kritik am SED-Staat. Kunze wird aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen, ihm droht Gefängnis. Seinem Ausreiseantrag wird stattgegeben, 1977 zieht er mit seiner Familie in die Bundesrepublik.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Ausreise nach Ausschluss aus Partei und Verband: Sarah Kirsch Die Schriftstellerin und Lyrikerin Sarah Kirsch gehört zu den ersten Unterzeichnern des Appels gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Auch sie wird aus der SED, der "Sozialistischen Einheits-Partei" und dem Schriftstellerverband ausgeschlossen. Weil das praktisch Berufsverbot bedeutet, verlässt auch sie mit ihrem Sohn 1977 die DDR.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Star im Osten wie im Westen: Armin Müller-Stahl In der TV-Reihe "Das unsichtbare Visier" spielt Armin Müller-Stahl einen DDR-James Bond. Doch nach seinem Protest gegen die Biermann-Ausbürgerung kommen kaum noch Rollenangebote. 1980 wird sein Ausreiseantrag genehmigt, er zieht nach West-Berlin. Und wird zu einem der wenigen Stars, die im Osten und Westen Deutschlands und sogar in Hollywood Erfolg haben. Autorin/Autor: Susanne Spröer



"BIERMANN"-Graffiti auf der Autobahn

Doch nicht nur Prominente protestieren. Vielerorts werden DDR-Bürger aktiv, verteilen Flugblätter und organisieren Protestaktionen. Unbekannte pinseln in fetten Buchstaben alle paar Kilometer den Schriftzug “BIERMANN“ mitten auf die Autobahn zwischen Berlin und Leipzig. Penibel registriert die Stasi im Bürokratendeutsch diese "feindlich-negativen, provokatorisch-demonstrativen und anderen politisch-operativ bedeutsamen Handlungen, die von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Aberkennung der Staatsbürgerschaft von Biermann begangen wurden". Insgesamt listet die Akte mehrere Tausend Vorkommnisse, Aktionen und Flugblätter auf.

Für die DDR-Staatsführung geht der Schuss nach hinten los: Wolf Biermanns Ausbürgerung macht seine verbotenen Lieder erst richtig bekannt. Denn das Kölner Konzert wird im Westfernsehen, das viele Menschen in der DDR heimlich schauen, mehrmals wiederholt. Biermanns Lieder werden auf Kassetten aufgenommen und unter der Hand im Freundeskreis verteilt.

Der Beginn einer Bürgeropposition

"Keine DDR konnte kippen, weil sie irgendeinen Mann mit Gitarre ins deutsch-deutsche Exil jagt", analysiert Wolf Biermann seine Rolle rückblickend im Buch "Die Ausbürgerung" (Hrsg. Fritz Pleitgen). "Was Deutschland damals erschüttert hat, am meisten die DDR selbst, war der Protest gegen diese Ausbürgerung. Damit hatte auch im Osten kein ausgebuffter Machtapparatler rechnen können, denn dafür gab es keine Erfahrungen."

Die Proteste sind "der Beginn einer Bürgeropposition, die sich über die Jahre ausgeweitet hat", sagt auch Jochen Staadt, Politologe und Mitglied des Forschungsverbundes SED. "Leute haben den Fall Biermann zum Anlass genommen, zu sagen: Ihr habt Biermann ausgewiesen - ich will auch raus." Und davon gibt es immer mehr: bis Mitte 1989 liegen zwischen 100.000 und 150.000 Ausreiseanträge vor.

Mauerfall: Der "Drahtverband" ist endlich weg

Am 9. November 1989 fällt die Berliner Mauer. Ermöglicht durch die Reformen des sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow, der den anderen Ostblock-Staaten schließlich Eigenständigkeit zugesichert hat, führen die Massenflucht in den Westen und der Druck der friedlichen Demonstrationen zum Zusammenbruch des SED-Regimes in der DDR.

Drei Wochen später, am 1. Dezember 1989, gibt Wolf Biermann in Leipzig sein erstes Konzert in der DDR - nach 25 Jahren Auftrittsverbot und 13 Jahre nach seiner Ausbürgerung. Auch dieses Mal singt er die "Ballade vom preußischen Ikarus". Aber jetzt endlich ist die DDR kein "vom Drahtverband umgürtetes Inselland" mehr. Die Grenzen sind offen.