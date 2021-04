Von wo haben Sie Ihre bisher schönste Aussicht genossen?

Das Ulmer Münster in Baden-Württemberg ist 161,53 Meter hoch und hat den höchsten Kirchturm der Welt. Wer die 768 Stufen hinauf steigt, hat einen fantastischen Blick auf die süddeutsche Stadt und ihre Umgebung. Bei guter Sicht kann man sogar die Alpen sehen. Auch Sie haben bestimmt schon einmal eine besonders schöne Aussicht genossen. Vielleicht nach einer Wanderung auf einem Berggipfel, vielleicht sind Sie auch unendlich viele Stufen zu einem Aussichtsturm emporgestiegen oder haben sich mit dem Aufzug in das höchste Geschoss eines Wolkenkratzers fahren lassen. Welcher ist in Ihrer Erinnerung der schönste Aussichtspunkt, den Sie je besucht haben? Und was konnte man von dort sehen?



